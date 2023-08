Morto a 22 anni il ciclista De Decker: si è scontrato con un'auto mentre si allenava

Una nuova tragedia scuote il mondo del ciclismo. Non ce l'ha fatta Tijl De Decker, il corridore belga di 22 anni rimasto vittima di un incidente in allenamento avvenuto lo scorso 23 agosto. Il vincitore della Parigi-Roubaix Under 23 si è scontrato con una macchina, mentre si stava allenando a Lier, in Belgio. Trasportato d'urgenza all'ospedale più vicino, è stato sottoposto a coma farmacologico ma è morto due giorni dopo. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta. L'impatto sarebbe avvenuto contro la parte posteriore dell’auto.

It is with great sadness that we announce the passing of Tijl De Decker, following a training accident past Wednesday.



The team is heartbroken by this news and sends all of its love and thoughts to Tijl’s family and loved ones in this incredibly difficult time ?? pic.twitter.com/Sq8HnndiJF