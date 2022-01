Marquez torna ad allenarsi: il campione avverte gli avversari

Marc Marquez sorride nella foto postata sui suoi canali social al termine di un allenamento. Il messaggio che arriva a tutti gli amanti della MotoGp è molto chiaro. L'otto volte iridato sta proseguendo nel suo percorso di recupero che ha un solo obiettivo, quello di essere in sella alla Honda ai test prestagionali in programma a Sepang il 5 febbraio. I problemi dovuti alla diplopia sembrano quindi in progressivo miglioramento.

Marquez sta meglio: la conferma

Il post di Marquez, seguito dall'eloquento commento preseason, è la prima conferma da parte del pilota dopo il comunicato della Honda che poco prima di Natale aveva voluto rassicurare tutti i fan della Casa dell'Ala d'Oro sulle condizioni del proprio pilota di punta.

Si attendono nuove conferme da parte dello staff medico del campione di Cervera che tutti si augurano di vedere protagonista del prossimo campionato con la nuova RC213V.