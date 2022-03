Stadi e Palasport, ritorno al 100% dal 1° Aprile

Importanti novità sembrano emergere dalla riunione della cabina di regia sull’emergenza Covid, svoltasi a Palazzo Chigi. Tra i contenuti del decreto in via di approvazione dal Consiglio dei Ministri ci sarà infatti il ritorno alla capienza al 100% all’interno degli stadi italiani, ma più in generale anche negli impianti indoor. Decisione che peraltro segue quella già presa in merito al numero degli spettatori consentito all’interno del “Barbera” di Palermo, location della sfida di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022 tra la Nazionale Italiana e la Macedonia del Nord, che non prevederà limiti alla capienza e per la quale c’è già una vera e propria corsa al biglietto.

La data dovrebbe essere quella del 1° Aprile, dopo che esattamente un mese fa era stata presa la decisione in merito all’allargamento al 75% negli impianti all’aperto, applicabile a prescindere dalla colore della zona in cui erano ubicati e con l’obbligo di esibire il Super Green Pass per poter accedere. Sarà, peraltro, il week-end del derby d’Italia: la giornata di riferimento per la totale riapertura degli stadi sarà infatti la numero 31, quella che prevede non solo la sfida di Bergamo tra Atalanta e Napoli, ma soprattutto il big match dell’Allianz Stadium tra la Juventus ed i campioni in carica dell’Inter.

Per entrare sarà ancora presente il vincolo del Green Pass, ma solo quello base ottenibile con la sola negatività al tampone senza più, quindi, l’obbligo della Certificazione Verde Rafforzata. Che, però sarà ancora necessaria per poter assistere agli eventi sportivi all’interno delle strutture indoor, le quali nella stessa data torneranno a potersi riempire al massimo della capienza.