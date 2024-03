Alcaraz-Medvedev oggi, finale Indian Wells 2024: a che ora e dove vederla in diretta tv

Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev stanno per scendere in campo oggi, sabato 17 marzo, per la finale dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells 2024. Lo spagnolo, che è campione in carica del prestigioso torneo che si gioca sull'asfalto californiano, concederà quindi la rivincita al russo che aveva battuto nella passata edizione.

Per arrivare all'ultimo atto Carlitos, che cerca un trionfo che gli manca dall'epica vittoria a Wimbledon 2023, ha sconfitto in una combattuta semifinale Jannik Sinner, mentre Medvedev, che vuole riscattare la sconfitta subita da Sinner agli Australian Open 2024, ha superato lo statunitense Tommy Paul. Cinque i precedenti tra i due campioni con lo spagnolo in vantaggio per 3-2.

Alcaraz-Medvedev, finale Atp Masters 1000 Indian Wells 2024: dove vederla in diretta

La finale di Indian Wells 2024 tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, che inizierà alle ore 22, sarà trasmessa in diretta sui canali Sky e in streaming su Sky GO e Now.