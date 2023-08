Berrettini-Rinderknech oggi, Us Open 2023: dove vederla in diretta

Secondo turno agli Us Open 2023 per Matteo Berrettini. Oggi, giovedì 31 agosto, il romano, che al primo turno si è imposto sul francese Ugo Humbert, sfiderà un altro transalpino, Arthur Rinderknech, che quest'anno ha come migliori risultati i quarti di finale nei 250 di Kitzbuhel e Maiorca.

Sarà una sfida inedita con Berrettini che parte con i favori del pronostico. In palio la qualificazione al terzo turno contro il vincente nel match tra Gael Monfils ed Andrey Rublev.

Us Open 2023, Berrettini-Rinderknech: dove vederla in tv

L'incontro tra Berrettini e Rinderknech è il secondo sul campo 5 e non inizierà prima delle 18.15. Sarà trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre, in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTennix).