Nadal-De Minaur, Atp Barcellona 2024: dove vederla in diretta

Nuovo imperdibile match per gli amanti del tennis. Ieri Rafa Nadal ha centrato la vittoria contro Cobolli in 2 set, vivendo così, all'Atp 500 di Barcellona, un altro grande ritorno dopo un lungo periodo di stop per infortunio. Oggi, mercoledì 17 aprile, sulla terra rossa catalana affronta l'australiano Alex De Minaur, che ha battuto in 3 precedenti su 4.

L'australiano in passato ha dimostrato di non amare troppo la terra rossa e si troverà dall'altra parte della rete un veterano che ha vinto 14 edizioni del Roland Garros.

Nadal-De Minaur, Atp Barcellona 2024: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro tra Nadal e De Minaur è il penultimo nel programma di giornata, non inizierà prima delle 16 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Now e SkyGo.