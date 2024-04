Atp Barcellona 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv

Nuova settimana da non perdere per gli appassionati di tennis con l'Atp 500 di Barcellona, da lunedì 15 a domenica 21 aprile, pronto ad arricchire di ulteriore spettacolo la stagione della terra rossa. Sarà Carlos Alcaraz, al rientro dal problema all'avambraccio destro che l'ha costretto a saltare Montecarlo a guidare il seeding, il numero 2 del tabellone e il norvegese Ruud, numero 3.

Sono tre i tennisti azzurri nel tabellone principale: Musetti, Arnaldi e Cobolli. Sarà proprio Cobolli, martedì 16 aprile alle ore 10, a misurare la forma di Rafael Nadal che torna a giocare sulla sua amata terra rossa, dopo un il periodo di lontananza dai campi.

Nel 2024 il campione spagnolo, vincitore di 22 Slam e 14 Roland Garros, era rientrato a Brisbane battendo Thiem e Kubler per poi fermarsi dopo il match perso contro Thompson, al termine del quale si era ripresentato il problema alla gamba. Nel 2023 Nadal non aveva vinto nessun torneo ed era stato condizionato da molti gravi infortuni. Il suo ultimo trionfo attualmente è il Roland Garros 2022.

Arnaldi esordirà già oggi, non prima delle ore 12:20 contro il francese Cazaux, mentre anche Musetti giocherà domani ed è in attesa di conoscere il nome del suo avversario.

Atp Barcellona 2024: il programma

lunedì 15 aprile: prima giornata

martedì 16 aprile: seconda giornata

mercoledì 17 aprile: terza giornata

giovedì 18 aprile: ottavi di finale

venerdì 19 aprile: quarti di finale

sabato 20 aprile: semifinali

domenica 21 aprile: finale

Atp Barcellona: dove vederlo in tv

Gli incontri dell'Atp 500 Barcellona 2024 sono trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW e su Tennis Tv.