Queen's 2022, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date, orari

Inizia oggi, lunedì 13 giugno, l’Atp 500 al Queen’s, il torneo che si gioca sui campi in erba del Queen's Club che è una degli appuntamenti più importanti prima di Wimbledon.

Casper Ruud, finalista al Roland Garros, si presenta da numero 1 del seeding, davanti al nostro Matteo Berrettini, che un anno fa vinse questo torneo, prima di conquistare la finale ai Championship.

Il campione romano è stato subito capace di vincere il torneo di Stoccarda al rientro dopo uno stop di due mesi e mezzo per l’operazione alla mano. Insieme a lui sono pronti a dare il massimo anche altri due azzurri, Lorenzo Sonego, che a Stoccarda si è dovuto arrendere proprio a Berrettini e Lorenzo Musetti, che ha avuto accesso al tabellone principale per la rinuncia di Jannik Sinner che sta cercando di recuperare, dopo il ritiro al Roland Garros, per presentarsi al meglio a Wimbledon.

Atp Queen's 2022: calendario, date, orari in tv

L’Atp 500 sull’erba in programma al Queen's è in programma da lunedì 13 giugno a domenica 19 giugno. Si potrà seguire in diretta su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SSky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW e su SkyGo.

Supertennis

lunedì 13 giugno: diretta dalle ore 13:00, 15:00, e 19:00 (primo turno)

martedì 14 giugno: diretta dalle ore 13:00, 15:00 e 19:00 (primo turno)

mercoledì 15 giugno diretta dalle ore 13:00, 15:00 e 19:00 (secondo turno)

giovedì 16 giugno diretta dalle ore 13:00, 15:00 e 10:00 (secondo turno)

venerdì 17 giugno diretta dalle ore 13:00, 15:00 e 19:00 (quarti di finale)

sabato 18 giugno diretta dalle ore 14:00 e differita alle ore 19:00 (semifinali)

domenica 19 giugno diretta dalle ore 13:30 (finale)

Sky Sport