Sabalenka-Gauff, Finale Us Open femminile 2023: dove vederla in diretta tv

Ultimo atto agli US Open 2023. Nella finale del torneo femminile, in programma sabato 9 settembre, si sfidano Aryna Sabalenka e Coco Gauff. A sfidarsi per l'ultimo Slam dell'anno saranno quindi due delle giocatrici più attese alla vigilia.

Sabalenka, che quest'anno ha vinto l'Australian Open, il suo primo Slam e ha conquistato in carriera 13 titoli, nel 2023 è stata la prima giocatrice a conquistare la semifinale nei quattro Major, un'impresa che non riusciva dal 2016, quando la realizzò Serena Williams.

La 25enne bielorussa, dopo l'eliminazione negli ottavi della campionessa polacca in carica Iga Swiatek, da lunedì 11 settembre sarà la nuova numero 1 della classifica WTA.

A contenderle la vittoria a Flushing Meadows sarà la stella di casa, Coco Gauff, 19 anni, che sta trovando una grande continuità di rendimento. Nell'ultimo mese e mezzo ha vinto due titoli e ora vuole conquistare il primo Slam in carriera, dopo la finale persa al Roland Garros 2022.

Sabalenka e Gauff scenderanno in campo sabato 9 settembre alle 22.00 ora italiana. L'incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), sul sito SuperTennis.it e sulla piattaforma SuperTennix (a pagamento, gratis per abbonati FITP).