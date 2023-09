Sinner-Evans, Atp Pechino 2023: a che ora e dove in diretta tv

Primo turno all'Atp 500 di Pechino per Jannik Sinner. L'altoatesino, che dopo l'eliminazione contro Zverev agli ottavi degli US Open ha preferito saltare la convocazione alla fase a gironi di Coppa Davis per recuperare dalla stanchezza, torna in campo venerdì 29 settembre, nel primo match alle ore 6.30 italiane sul Lotus Court per sfidare il britannico Daniel Evans.

Sarà una sfida inedita, visto che tra i due non ci sono precedenti, ma Sinner, testa di serie numero 6 del tabellone è decisamente favorito e in questo torneo andrà anche a caccia della qualificazione per le Atp Finals a Torino.

Atp Pechino 2023, Sinner-Evans: l'orario in tv

L'incontro tra Sinner-Evans inizierà alle ore 6.30 e sarà trasmesso in diretta in chiaro su SuperTennis HD (canale 64 del digitale terrestre), in streaming gratuito sul sito dell'emittente e sull'app SuperTenniX (gratis per abbonati FITP).