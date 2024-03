Sinner-Leheckha, Indian Wells 2024: dove vederla in diretta tv

Nuova importante sfida per Jannik Sinner a Indian Wells 2024. Il campione altoatesino nei quarti di finale del torneo sul cemento californiano affronta Jiri Lehecka. Il ceco, numero 32 della classifica Atp, per avanzare nel tabellone ha dovuto "fare scalpi" eccellenti come quelli del russo Andrej Rublev e del greco Stefanos Tsitsipas.

Sinner, numero 3 al mondo, che nel turno precedente ha battuto l'americano Ben Shelton, partirà ovviamente da favorito. Tra i due non ci sono precedenti. Il vincente se la vedrà contro chi avrà avuto la meglio nell'altro quarto, quello tra Alcaraz e Zverev. In caso di passaggio dello spagnolo la sfida con l'azzurro diventerebbe uno spareggio per la seconda posizione del ranking Atp.

Sinner-Leheckha, Indian Wells 2024: l'orario e dove vederla in tv

Sinner-Leheckha, quarto di finale dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells 2024, si gioca giovedì 14 marzo in orario attualmente da definire.

L'incontro sarà trasmesso per gli abbonati in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.