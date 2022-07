Sinner trionfa a Umago contro Alcaraz: “Abbiamo vinto tutti insieme”

Uno strepitoso Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz e vince il torneo Atp 250 di Umago. Il campione altoatesino ha battuto oggi, domenica 31 luglio, il giovane campione spagnolo vincendo in tre set. Dopo aver perso il primo al tie-break Sinner ha cambiato marcia e ha superato Alcaraz con grande autorità con il punteggio di 6-1, 6-1 nel secondo e terzo set.

Atp 250 Umago, Sinner trionfa: "Abbiamo vinto tutti insieme"

Per Alcaraz, che ieri sabato 30 luglio aveva faticato in semifinale contro un ottimo Giulio Zeppieri, proveniente dalle qualificazioni, arriva un'altra sconfitta da parte di un italiano. Sinner l'aveva già battuto agli ottavi di Wimbledon, poi aveva perso ad Amburgo contro Musetti, poi vincitore del torneo. Il tennis italiano si conferma in grande salute in questa bellissima settimana sulla terra rossa croata che in semifinale ha visto anche il derby italiano Sinner-Franco Agamenone, con l'italo-argentino anch'egli arrivato al penultimo atto di questo importante torneo.

Sinner, al primo titolo in questa stagione, il sesto della sua carriera a soli 20 anni, commenta così questo successo: "Ho avuto momenti non facili nel 2022 ma grazie al lavoro duro siamo arrivati a questo punto - le parole di Jannik dopo la vittoria - . Ora spero di fare bene nella stagione americana". Il tennista azzurro ha poi ringraziato i tanti supporter italiani sugli spalti. "Abbiamo vinto tutti insieme".