US Open: tifoso incita Zverev con inno nazista, il tennista tedesco lo fa cacciare

Deutschland Uber Alles. Alexander Zverev non ha decisamente gradito l'incitamento di un tifoso tedesco che per manifestargli il suo supporto nel combattutissimo incontro contro Jannik Sinner ha scelto l'inno della Germania nazista.

Per questo Zverev durante il quarto set dell'ottavo di finale degli Us Open 2023 poi vinto contro Sinner, ha chiesto l'intervento dell'arbitro di sedia, James Keothavong, segnalandogli l'episodio.

L'uomo è stato identificato e invitato a lasciare il campo. "Probabilmente era coinvolto emotivamente in un match lunghissimo, ma non mi interessa. Adoro i tifosi, il chiasso, le emozioni e gli incitamenti ma penso - da cittadino tedesco e non esattamente orgoglioso di quel periodo storico - che non sia stata una brillante idea la sua. In più, era seduto in una delle prime file, quindi penso potessero sentirlo in tanti. Se non avessi reagito sarebbe stata una macchia per me", ha spiegato.