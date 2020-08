Tour de France 2020, tutte le tappe: altimetria, calendario e percorso

Tour de France 2020, edizione numero 107, ci siamo quasi: il coronavirus ha obbligato al rinvio. Non si corre a luglio ma a settembre 2020: la Grande Boucle sarebbe dovuta partire da Nizza il 27 giugno, ma la Francia ha cancellato tutti gli eventi pubblici fino a metà luglio. Così dopo il Giro d'Italia anche il Tour si arrende al coronavirus e il Tour de France 2020 si correrà dal 29 agosto al 20 settembre, Il Giro d'Italia 2020 si correrà dal 3 al 25 ottobre. Dal 20 ottobre all'8 novembre la Vuelta di Spagna. Il Tour de France 2020 ha un percorso obiettivamente spettacolare, magico: sarà un grandissimo Tour 2020, nonostante tutto.

Tour de France dal 29 agosto al 20 settembre 2020

Il programma del Tour 2020 è spettacolare (CLICCA QUI PER TUTTE LE TAPPE). "Il Tour de France è rinviato e si svolgerà quest'anno dal 29 agosto al 20 settembre". Sono in tutto ben 29 le salite classificate e sei gli arrivi in montagna (probabilmente decisivi), c'è lo sterrato ma, rispetto al passato, meno chilometri a cronometro (36), tutti nella penultima tappa, in salita. Nessuna cronometro a squadre nel Tour de France 2020. Da Nizza a Parigi, il Tour seguirà lo stesso percorso annunciato inizialmente. Nessuna modifica sostanziale quindi al percorso: cambiano le date.

Per vedere altimetria, calendario, percorso di ogni singola tappa, clicca qui di seguito:

Mappa Tour de France 2020

Il Tour de France 2020 ha un percorso non banale. "Tour brutale" secondo quanto detto in tempi non sospetti da Chris Froome, 4 volte vincitore del Tour de France, che così definisce il percorso dell'edizione 2020, "probabilmente il più duro degli ultimi 5 o 6 anni, con molte salite e dislivelli". Anche Froome è rimasto sorpreso (positivamente) dalla prova cronometro anomala, con arrivo in salita: "E' una cosa che non si vedeva da decenni, dovrebbe essere eccitante". Egan Bernal, il vincitore dell'ultimo Tour del France ( e tra i favoriti per il Tour de France 2020): "Sarà un Tour estremamente difficile. Ma capita a fagiolo, io salgo bene e mi difendo non male nella crono. Mi ha stupito non vedere una crono a squadre in programma, così come vedo particolarmente insolita la crono con arrivo in salita sulla Planche des belle filles".

Tour de France 2020: tutte le tappe (percorso e altimetria)

Ecco tutte le tappe del Tour de France 2020, con il percorso e l'altimetria di ogni tappa e altre informazioni utili.

1a tappa oggi Tour de France 2020, Nizza-Nizza (156 km), 29 agosto

Da Nizza a Nizza (156 km): Si parte da Nizza per la seconda volta nella storia dopo il 1981. Tappa di oggi adatta a velocisti.