Giro d'Italia 2020, tutte le tappe: altimetria, calendario e percorso

Giro d'Italia 2020, si correrà dal 3 al 25 ottobre 2020 Dopo il rinvio per l'emergenza coronavirus le grandi classiche del ciclismo italiano si corrono durante l'estate: Strade Bianche il primo di agosto, Milano-Sanremo 8 agosto, Tirreno-Adriatico 7-14 settembre. Il Lombardia si terrà pochi giorni dopo il Giro, il 31 ottobre. Nessuna sorpresa per il Tour de France 2020, già calendarizzato dal 29 agosto al 20 settembre. Dal 20 ottobre all'8 novembre la Vuelta di Spagna. Nel mezzo il Giro d'Italia 2020.

Il Giro d'Italia 2020 parte da Monreale, il prossimo 3 ottobre 2020. E' il primo Giro d'Italia autunnale della storia del ciclismo, 5 mesi di dilazione dovuti al virus che ha sconvolto ogni certezza compreso lo sport praticato. Tre cronometro individuali (per un totale di 64,7 km), 6 tappe di bassa difficoltà adatte ai velocisti, 6 di media difficoltà e 6 di alta difficoltà caratterizzeranno il percorso dell'edizione 103 del Giro d'Italia. Saranno 7 gli arrivi in salita. Frazione conclusiva, con una prova contro il tempo, da Cernusco sul Naviglio a Milano che per la 78esima volta ospiterà l'ultima tappa. La Cima Coppi sarà lo Stelvio con i suoi 2.758 metri. Orari Giro d'Italia 2020: non abbiamo trobvato indicazioni sul sito ufficiale, ma le tappe si svolgeranno tra le 11 e le 18,

Per ogni tappa del giorno del Giro d'Italia 2020 vi proponiamo mappa, percorso, altimetria e tutte le info utili facilmente consultabili

Giro d'Italia 2020: tutte le tappe altimetria planimetria percorso

Ecco i dettagli di tutte le tappe del Giro d'Italia 2020, con le salite, il percorso, l'altimetria. Buon divertimento e viva il Giro d'Italia!

1a tappa - Monreale Palermo - sabato 3 ottobre 2020 - 15 km

Frazione a cronometro cittadina come antipasto del Giro d'Italia 2020. Si parte da Monreale salendo fino alla Cattedrale (da segnalare un sottopasso/galleria di 20m) per poi affrontare la discesa molto veloce verso il Centro di Palermo. Gli ultimi 2700m sono rettilinei lungo via della Libertà dove è posto l’arrivo.