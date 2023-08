Europei Volley femminile 2023, Italia-Bosnia: dove vederla in diretta tv e in streaming

Tutto pronto a Torino per ospitare l'ultima fase della Pool B degli Europei di volley femminile edizione 2023. Oggi e domani, in campo le atlete azzurre guidate dal ct Davide Mazzanti. "E' veramente un'enorme emozione, essere a Torino è uno spettacolo, non vedo l'ora", dice a LaPresse l'azzurra Marina Lubian, centrale della Nazionale campione d'Europa in carica.

Lubian, classe 2000, è nata a Moncalieri e ha mosso i primi passi nella pallavolo con la Lilliput di Settimo Torinese. "La mia famiglia viene sempre in forze a vedermi: sono venuti a Verona, a Monza, verranno anche a Torino, mi seguono ovunque e sono sempre super carichi. Non ho dubbi sul calore del pubblico di Torino e non vedo l'ora di tornare a giocare nel palazzetto dove ho fatto un sacco di finali provinciali", aggiunge Lubian.

L’Italia proverà a migliorare il proprio gioco puntando a far risultato pieno nella prima delle due uscite europee in programma in una Torino pronta a far festa con la nazionale.

Nota a margine di questa vigilia la sfida particolare che vedrà contrapposti Anna Danesi, vice capitano azzurro, e il suo compagno, Davide Spinelli, fisioterapista in forza allo staff della nazionale balcanica.

Gli ottavi di finale, sempre più vicini, iniziano il 26 agosto. Dal 29 i quarti, il primo settembre le semifinali e il 3 le finali a Bruxelles, in Belgio.

Italia-Bosnia Erzegovina come vederla in TV e in streaming

La quarta partita delle azzurre nella Pool B degli Europei di volley femminile, quella contro la Bosnia Erzegovina, sarà trasmessa in diretta, in chiaro, dalle ore 21.15 su Rai 2 ed in streaming gratuito su Raiplay; per gli abbonati su Sky Sport Summer e in streaming, a pagamento, su Sky Go e NOW