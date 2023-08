Europei Volley femminile, Italia-Bulgaria: dove vederla in diretta tv e in streaming

Dopo il facile successo contro la Romania all'esordio, altra partita sul velluto per le ragazze allenate dal Commissario tecnico Mazzanti agli Europei di volley femminile. Azzurre che battono, per 3-0 a Monza, anche la Svizzera, nel secondo incontro della Pool B (parziali di 25-14, 25-19, 25-13).

A brillare sono state Ekaterina Antropova, schierata ancora titolare al posto di Paola Egonu, e Marina Lubian che festeggia al meglio la sua presenza numero 100 in Nazionale. Bene anche Elena Pietrini.

Primi punti nella competizione per Egonu, positiva quando chiamata in causa. Azzurre che torneranno in campo oggi, 19 agosto, sempre nell'Arena brianzola contro la Bulgaria.

Le parole di Mazzanti

Contento ma non del tutto rilassato Davide Mazzanti, al termine del match vinto contro la Svizzera: "Non è vero che c`è un`autostrada verso i quarti di finale, c'è un percorso da fare non è tutto così lineare, dobbiamo giocare partita dopo partita, stare tranquilli e non guardare troppo avanti" .

Inevitabile l`argomento Egonu: per Paola seconda esclusione consecutiva. Al suo posto un`ottima Ekaterina Antropova, tra le migliori in campo contro la Svizzera: "Io ho responsabilità di fare scelte, il racconto della nostra storia non spetta a me, e spesso non viene raccontata per come la viviamo da dentro", dice Mazzanti.

Poi aggiunge: "Ogni squadra deve fare il proprio percorso e il nostro passa da questa scelta. A volte viene tutto un po' enfatizzato ma questa non è la realtà che viviamo da dentro".

Infine una battuta su Luciano Spalletti, nuovo Ct della Nazionale di calcio: "Non sarà semplice per lui, a volte mi chiedo come facciano i Ct del calcio a fare una squadra in così poco tempo.

Noi stiamo insieme sei mesi e mi stupisco di quante critiche ricevono avendo così poco tempo. Voglio fargli un super in bocca al lupo, spero di conoscerlo così come ho fatto con il suo staff quand`era all`Inter".

Italia-Bulgaria come vederla in TV e in streaming

La terza partita delle azzurre agli Europei di volley femminile, quella contro la Bulgaria, sarà trasmessa in diretta, in chiaro, dalle ore 21.15 su Rai 2 ed in streaming gratuito su Raiplay; per gli abbonati su Sky Sport Summer e in streaming, a pagamento, su Sky Go e NOW.