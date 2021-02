L'ascesa continua di Clubhouse: 8 milioni di download per il social delle "stanze sonore"

La piattaforma nata in pieno lockdown sta scalando le gerarchie, in particolar modo oltreoceano. Milioni di download (e per il momento è disponibile solo per dispositivi Apple)

Difficile dire se sarà il social network del futuro, la certezza, ad ogni modo, è che Clubhouse è in rampa di lancia. Non è nemmeno difficile capire perché: partito in sordina durante il lockdown, a inizio anno ha avuto un boom, arrivando a 3,5 milioni di download; ancor prima della fine di febbraio, la cifra si è pressoché raddoppiata: ad oggi sono infatti 8 milioni gli utenti che hanno scaricato l'app sul proprio smartphone. I dati sono riportati dalla società di analisi App Annie.

Il successo di Clubhouse

Dei download totali di Clubhouse, 4,5 milioni sono stati registrati nelle ultime settimane (e 2,6 milioni solo nel territorio Usa). Di certo lo sbarco sul social del patron di Tesla e ex uomo più ricco del mondo Elon Musk e di quello di Facebook Mark Zuckerberg ha dato una spinta notevole alla diffusione della piattaforma che basa tutta la sua essenza su stanze virtuali, nelle quali l'unico elemento concreto sono suono e voce. Niente di più. Per il momento, Clubhouse è disponibile solo per dispositivi Apple, e quindi iPhone e iPad.

Non è un caso che negli utlimi tempi la concorrenza si sia mossa per arginare l'ascesa di Clubhouse. Twitter ha già lanciato Spaces, una piattaforma con un funzionamento in tutto e per tutto simile; già disponibile per iOS, a marzo debutterà anche per Android, anticipando lo sbarco di Clubhouse e, verosimilmente, rubandogli un po' la scena e l'utenza. Allo stesso tempo anche Facebook si sta muovendo per proporre una soluzione simile ai propri utenti, non è ancora chiaro se all'interno dell'app stessa o con una aggiuntiva che ne condivida i dati di accesso.