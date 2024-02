A modo mio - Patty Pravo, il documentario sulla cantante stasera in tv: le anticipazioni

Va in onda oggi, martedì 13 febbraio 2024, in prima visione su Rai 3, un documentario dal titolo "A modo mio - Patty Pravo". Diretto da Duccio Forzano, è un lungometraggio che vede la grande cantante di "Pazza idea" e "La bambola" raccontarsi a cuore aperto: l'artista ricorda le tappe fondamentali della sua lunga carriera, offrendo anche aneddoti e considerazioni inedite. Sullo sfondo troviamo la sua bellissima Venezia.

A modo mio - Patty Pravo": le cose da sapere

Il documentario dal titolo "A modo mio - Patty Pravo" esplora la vita e la carriera di una delle icone della musica italiana, Nicoletta Strambelli, meglio conosciuta come Patty Pravo (nata a Venezia il 9 aprile 1948). Attraverso un viaggio nei luoghi significativi della sua infanzia e della sua carriera, l'artista si apre al pubblico, condividendo ricordi e aneddoti legati ai suoi successi musicali. Venezia svolge un ruolo centrale nella narrazione, offrendo uno sfondo suggestivo che accompagna lo spettatore lungo il percorso dell'artista. Dai suggestivi paesaggi del Ponte dell'Accademia fino alla prestigiosa Fondazione Guggenheim, la città lagunare è una cornice impareggiabile per il racconto della sua vita. Attraverso questo documentario, Patty Pravo rivela dettagli intimi legati alla sua carriera musicale, partendo dal suo album di debutto "Ragazzo Triste" del 1966 e proseguendo fino ai nostri giorni. Con una combinazione di memoria personale e riflessioni professionali, l'artista offre uno sguardo autentico e profondo sulle sue esperienze e sulle sfide affrontate lungo il suo percorso artistico.



Vera icona del nostro spettacolo, dopo un'infanzia tranquilla ha frequentato il Conservatorio locale e affinato le sue abilità nel pianoforte e nella composizione ed è stata attratta dalla nuova ondata musicale che arrivava dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra nei primi anni '60. Il suo destino si è incrociato con quello di Roma, dove è fiorita la scena musicale del leggendario locale notturno "Piper". È qui che la giovane Nicoletta, ribattezzata Patty Pravo, ha fatto il suo debutto, incantando il pubblico. Il suo primo singolo, "Ragazzo Triste" del 1966, è stato un trampolino di lancio per una carriera straordinaria. Patty ha aperto nuove strade per la musica italiana, realizzando, attraverso un suo personale "beat", successi come "Sto con te" e "Pazza idea". Nonostante alti e bassi, Patty Pravo ha dimostrato una forza straordinaria nel corso degli anni: il suo ritorno alla ribalta negli anni '90 con successi come "Dimmi che non vuoi morire" e "Notte, guai e libertà".



Oltre alla musica, Patty si è confrontata, nel corso della sua straordinaria carriera, con il cinema, il teatro e la scrittura, dimostrando una versatilità con pochi eguali nella storia dello spettacolo italiano. Tra i personaggi famosi che offrono la loro testimonianza troviamo, tra gli altri, Elisa, Nicoletta Mantovani, Laura Pausini, Vasco Rossi e Ornella Vanoni. Elisa

Dove vederlo in tv e in streaming

Il documentario "A modo mio - Patty Pravo" va in onda martedì 13 febbraio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il documentario è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

Stasera e domani in TV