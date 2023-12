Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata di questa sera

Prosegue oggi, domenica 24 dicembre 2023, dalle 21.15 su Sky Uno, il viaggio di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” attraverso zone del teritorio italiano e non solo (la scorsa settimana abbiamo ammirato le bellezze della Costa Azzurra e presto si vola a Lisbona). Nell'odierno appuntamento con lo show culinario chef Borghese visita i ristoranti dell'Oltrepò Pavese (un'area geografica della provincia di Pavia).

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata del 24 dicembre

Il nuovo appuntamento con "Alessandro Borghese - 4 ristoranti", produzione Sky Original, realizzata da Banijay Italia, costituisce un piccolo viaggio (gastronomico in primis) in una terra di confine che nel corso del tempo ha saputo plasmare la propria cucina, attingendo alle influenze dei territori circostanti. Situato tra Piemonte ed Emilia-Romagna, a pochi chilometri dalla Liguria e circondato dalla Lombardia, l’Oltrepò Pavese vanta una ricchezza culinaria unica e estremamente variegata. Recentemente, questa zona è diventata una meta privilegiata per escursioni alla ricerca del gusto e del relax: i turisti trovano qui un perfetto connubio tra natura e ottimo cibo.

Tra le prelibatezze locali impossibile non citare i ravioli di brasato ai malfatti alle erbette, il bollito misto e la torta di mandorle; per non parlare degli eccellenti vini. I quattro ristoranti (e rispettivi ristoratori) in gara per il titolo di "Miglior ristorante dell'Oltrepò Pavese" sono: “Ristorante Vino dei frati” di Beatrice, “All’AvamPOsto sul Grande Fiume” di Marco, “Agriturismo Boccapane” di Andrea; “Cà del Monte” di Anna.

Le regole della competizione sono quelle abituali: quattro chef, ciascuno con tratti distintivi, si sfidano per guadagnare il titolo di miglior ristoratore di uno specifico luogo, mirando a ottenere il prestigioso voto massimo dallo chef Borghese. I voti vengono assegnati prendendo in considerazione l'accoglienza, il servizio e la preparazione, e ogni concorrente deve assegnare ai propri avversari un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto. Inoltre, ogni ristorante dovrà presentare nel miglior modo possibile la "quinta categoria", rappresentata da un piatto o ingrediente significativo del territorio. Il verdetto finale dello chef Borghese, svelato solo in conclusione, ha il potere di rivoluzionare completamente la classifica.

Il ristorante vincitore riceverà il titolo di "miglior ristorante dell'Oltrepò Pavese", più un contributo economico da investire nella propria attività.

Nelle prossime settimane chef Borghese visita e pranza in diverse zone del nostro territorio e non solo: Lisbona, Ravenna, Sardegna, Gorizia, Lucca, Monza e Mantova.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (24 dicembre 2023)

La seconda puntata del nuovo ciclo di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 24 dicembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è visibile anche on demand su Sky Go, e su Now Tv (per gli abbonati al servizio).

