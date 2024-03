Amici, gli allievi vengono bendati dagli insegnanti. Il motivo

In alto il video della sorpresa

Una puntata veramente particolare quella di Amici andata in onda oggi 17 marzo. Il programma di Maria De Filippi, infatti, è giunto al giro da boa. La scorsa settimana è terminata la fase del pomeridiano (con le puntate in onda la domenica pomeriggio) per far posto al serale (ogni sabato sera in prima serata, dal prossimo 23 marzo).

Gli allievi hanno avuto la possibilità innanzitutto di incontrare due ex vincitori del talent. Non solo. Alcuni di loro si sono esbiti e inoltre tutti hanno avuto la possibliità di rivivere emozioni ed episodi del loro percorso attraverso un emozionante filmato mandato in onda. Assente il pubblico in studio e neanche Maria De Filippi era presente, tranne all'inizio in cui si è collegata solo con audio. Ad un certo punto, sul finire della puntata, cantanti e ballerini sono stati chiamati dagli insegnanti per una sorpresa. Ecco come sono andate le cose.

La sorpresa degli insegnanti per gli allievi di Amici

Emanuel Lo apre le danze: "Siete curiosi? Vi aspetto tra un po' da una parte.. vi diranno in qualche modo". Dopo di lui anche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si sono collegati con la casetta: "Potete uscire in giardino? Fra 5 minuti prontissimi perché vogliamo farvi vedere una cosa. No, non si ballerà né danzerà". Infine Anna Pettinelli e Raimondo Todaro: "Come state? Ci vediamo fuori dalla scuola perché.. niente, ci vediamo fuori! Avete giusto 5 minuti".

Una volta entrati in un teatro di riprese, sono stati bendati. Gradini, backstage, corridoi. Gli allievi cominciano a intuire qualcosa ma non possono vedere nulla. Lentamente vengono portati tutti in un luogo specifico. Quale? Non si può sapere, perché proprio sul più bello è terminata la puntata. Ma è probabile che si tratti dello studio dove si terrà il serale di Amici. Come reagiranno? Non resta che attendere.