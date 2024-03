Anticipazioni Amici, cosa va in onda domenica 17 marzo? Tutto quello che c'è da sapere

Anche questa edizione di Amici - il talent show condotto da Maria De Filippi - è al giro di boa (e gli ascolti sono sempre ottimi). Domenica 17 marzo, infatti, si tiene l'ultima puntata della fase pomeridiana del programma. Da sabato 23 andrà in onda la fase serale. Sempre su Canale 5 e sempre con le puntate registrate (tranne la finale logicamente). Cosa vedranno invece i fan del programma domenica 17?

Anticipazioni puntata 17 marzo

Pare che non sarà una classica puntata. Si tratterà di "Amici - verso il Serale". Con tutta probabilità sarà una puntata in cui verranno raccontati i percorsi degli allievi nella scuola più famosa della televisione italiana. Non si conoscono i dettagli, ma ci potrebbero essere filmati inediti e altri, invece, già visti. Ed è anche probabile che verranno ufficializzati i nomi della giuria (che dovrebbe essere composta da Michele Bravi, Giuseppe Giuffrè e Cristiano Malgioglio). Le prossime registrazioni dovrebbero tenersi il 21 marzo, il 28 marzo e il 4 aprile. Come sempre Today le seguirà in tempo reale.

Le squadre del Serale

Tra le informazioni che sono già note ci sono, invece, le squadre. Gli allievi sono stati così suddivisi. Nella squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ci sono:

Petit

Holden

Marisol

Dustin

Kumo

In quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, invece:

Sarah

Mida

Nicholas

Lucia

Sofia

Infine nel team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro troviamo: