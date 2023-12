Amici, Holden furioso: "Hai rotto il ca**o, non darmi ordini". Ecco con chi ce l'aveva

In alto il video con il litigio in casetta

Sono trascorsi diversi mesi da quando gli allievi di Amici si trovano nella scuola più famosa d'Italia. Nonostante si sia creata una bella energia tra i ragazzi, la convivenza non è certamente facile. Lontani dagli affetti più cari e con sfide e lezioni da portare avanti ogni giorno, sotto le telecamere. Ci può stare che ogni tanto i nervi saltino, come accaduto proprio di recente a Holden, uno dei cantanti più amati di questa edizione. Cos'è accaduto?

Il litigio: mai visto Holden così arrabbiato

Chi segue il programma di Maria De Filippi, sa benissimo che ogni anno ci si trova ad un problema: quello delle pulizie. Tra gli allievi meno precisi e rispettosi quest'anno c'è stato anche Holden, che ha "scontato" la punizione durante le scorse settimane. Adesso ci si è ritrovati di fronte ad un problema analogo. Da qui la discussione, con un Holden mai visto così arrabbiato.

Come mostrato nel daytime di lunedì 18 dicembre, Holden e altri allievi si trovavano fuori dalla casetta. Ad un certo punto Ayle ha esordito: "Dobbiamo mettere subito a posto la camera". "Non puoi imboccà (arrivare improvvisamente, ndr) a farmi il maestro fratè", ha detto Holden in romanesco. Quindi Ayle gli ha risposto: "Vabbè pulisco da solo però cioè.. sempre così. Nemmeno dicessi una cosa sbagliata, ho detto di pulire". Quindi Holden ha replicato: "Abbiamo detto che lo avremmo fatto dopo, non è che nel momento in cui arrivi la prima cosa che dici è: 'Ora andiamo a pulire'. Non vieni qua e mi dai gli ordini, hai capito? Hai rotto il ca**o!".

"Ma chi ca**o ti dà gli ordini?", la replica



"Ti inventi le cose, ma chi ca**o ti dà gli ordini?", ha replicato Ayle. Simone è intervenuto cercando di dividerli, come se la situazione stesso andando fuori controllo. Poi si sono calmati un po' e hanno cercato di confrontarsi. Quindi sono passati ai fatti, cominciando a mettere in ordine la camera. Poco dopo è arrivato Giovanni: "Non capisco perché ti inca**i. Io non ho detto di pulire la parte mia". Allora Ayle ha spiegato che per lui non esiste "la parte di qualcuno" e quella di "qualcun altro", perché la camera è di tutti. "Perché devo pulire la mer*a tua e di Holden?", ha aggiunto il ballerino.

La discussione è poi proseguita con Ayle che si è lamentato ancora: "Tu (Giovanni, ndr) hai detto che la tua parte l'avresti pulita dopo. Ma la polvere non è che si divide". Infine i ragazzi hanno chiamato Holden: "Puoi venire per favore?", quindi gli hanno chiesto di pulire il bagno. Il cantante si è risentito, sentendosi attaccato: "Mica il bagno è una mer*a perché è colpa mia. Basta dire 'puliamo il bagno', per me non c'è problema. Mi inca**o quando me lo chiedete in modo autoritario".