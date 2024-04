Amici, la rara esibizione 'hot' di Holden e Mida con Francesca Tocca. Raimondo Todaro reagisce così

In alto il video del guanto di Holden e Mida

Mentre fuori, il mondo "reale" riporta notizie sempre più tragiche e drammatiche, su Canale 5 i telespettatori vengono intrattenuti dalla leggerezza. Quella di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Dopo il litigio tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano, c'è un momento "hot" inedito. Di cosa si tratta? Il guanto di sfida tra Mida e Holden.

Tutto nasce dal guanto di sfida lanciato dalla maestra Cuccarini, che "accusa" Holden di cantare troppo per se stesso e poco per gli altri: "Se fossi stata la tua prof ti avrei fatto lavorare su alcunet ue lacune. Per questo ti chiedo di sfidare Mida con il guanto di 'staging'. Buon lavoro". Zerbi non ci sta: "Holden canta per la gente. Quando lui canta, la gente è contenta. Questo guanto al limite, se al limite vincerà Mida, dimosterrà forse eventualmente che Mida balla di Holden, ma chissene frega. Loro cantano".

La sfida, infatti, consiste nel cantare e performare contestualmente anche a livello di danza. Cuccarini: "Non significa ballare ma avere padronanza del palco. In questo caso sono liberi di fare quelli che vogliono, le coreografe costruiscono tutto sulla persona che si esibisce".

Le esibizioni di Mida e Holden

L'esibizione consiste quindi nel cantare e "ballare". O meglio, i cantanti - uno alla volta - cantano con Francesca Tocca che gira intorno, con mosse "spinte". Mentre con Mida il risultato è credibile, Holden sembra in imbarazzo. I giudici si lasciano andare a qualche sorriso, anche i professori e lo stesso Hoden. E invece Raimondo Todaro, marito della ballerina professionista? Anche lui ride. Ma prima dell'esibizione di Mida ci aveva tenuto a dire: "Stiamo calmi, non esageriamo. Christian (Mida, ndr) non ridere che prima o poi ti becco".