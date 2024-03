Amici, la produzione richiama Raimondo Todaro: "Non è un concorso pubblico". Il video

Durante la puntata del daytime di Amici andata in onda ieri giovedì 29 febbraio, Raimondo Todaro e Nicholas sono stati protagonisti di un episodio molto particolare. L'insegnante, in particolar modo, è stato richiamato dalla produzione per un motivo ben preciso. Ecco cos'è accaduto.

La lamentele di Nicholas

Durante una delle ultime puntate, Celentano e Todaro si erano confrontati sul discorso "maglia del serale" per Nicholas. La maestra aveva detto: "Se aspetti ancora un po' lui (Nicholas, ndr) non la prende". Quindi Todaro aveva replicato: "Mettiamo ipotesi che rimane un altro ballerino come posto, secondo me Sofia se lo merita più di Nicholas. Finché lei non ha la maglia, io a lui non la do". Nicholas, demoralizzato, ha chiesto di incontrare i professionisti per avere un parere. Tutti gli hanno detto che si merita il serale. E non come "riserva", bensì come titolare.

Il confronto tra Nicholas e Raimondo Todaro

"Ti ho fatto chiamare perché, se devo essere sincero, dopo il nostro incontro sono andato in casetta amareggiato e deluso. Credo che a questo momento del percorso sia fondamentale l'appoggio dell'insegnante. Io qui ho dato il 100%, ho sempre fatto tutto: gli esercizi, i compiti.. senza mai dire nulla. Se tu pensi che devo aspettare che avanzi una maglia, io me ne vado adesso", ha esordito il ballerino. Todaro allora: "Io ho detto che se avanza la maglia, dipende al base al numero di posti. Io comunque non darei mai la maglia 3-4 puntate prima. Solo Gaia è stata un discorso a parte, per darle la possibilità di recuperare. Non vuol dire che io abbia dubbi sulla qualità dell'allievo, è una scelta strategica".

"Tu hai lavorato più di tutti, Nicholas. Io lo so. Se guardo solo te, te lo meriti. Ma io non posso guardare solo te, c'è un contesto. Se io dessi le maglie solo ai miei allievi, non farei bene il mio lavoro. E non sarei giusto nei confronti degli altri", le parole di Todaro.

L'intervento della produzione

A un certo punto la produzione ha deciso di intervenire e riprendere il maestro. "Volevamo solamente chiarire che, come sempre, proprio da regolamento, il professore è responsabile del percorso dei propri ragazzi e che ha decisione su ciò che riguarda il percorso del ragazzo. Vorremmo chiarire che non è un concorso pubblico in cui tu sei un commissario e devi garantire una graduatoria di merito. Tu devi garantire quello che per te e per la tua squadra, Raimondo. Devi formare quella che per te è la squadra migliore e che rappresenti la tua danza al serale", le parole degli autori. E ancora la produzione del programma di Maria De Filippi: "Solo per chiarezza, tu devi formare la tua squadra come meglio credi, non guardando qual è il livello di quelli del serale". Gelo. Todaro ha replicato: "Io devo valutare tutto":