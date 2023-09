Ascolti tv, com'è andata la prima puntata del Grande Fratello (e la sfida Rai VS Mediaset della giornata)

La nuova stagione televisiva può dirsi ufficialmente ripartita. Nei palinsesti tornano i titoli di punta del day time e della prima serata, e la sfida tra Rai e Mediaset si riaccende. Ieri, lunedì 11 settembre, i competitor erano tutti sui nastri di partenza.

Com'è andata la prima puntata del Grande Fratello

Parte bene il Grande Fratello. La prima puntata del reality di Canale 5, che cambia rotta rispetto alle ultime edizioni, ha registrato nel prime time 2.994.000 spettatori pari al 23.01% di share (due punti in più rispetto al debutto dell'anno scorso). Su Rai1 la fiction "Il giovane Montalbano 2", in replica, ha ottenuto il 18.36% di share con 3.154.000 spettatori.

La sfida Matano VS Merlino

Ieri pomeriggio la prima sfida tra "La vita in diretta" di Alberto Matano e "Pomeriggio 5" passato quest'anno nelle mani di Myrta Merlino. Nonostante i cambiamenti che Mediaset ha apportato al programma pomeridiano della sua ammiraglia - a partire dalla nuova padrona di casa - è il competitor di Rai1 a vincere. "La vita in diretta" ha raccolto davanti al video 1.433.000 spettatori con il 18.17%, mentre "Pomeriggio 5" 1.259.000 spettatori con il 16.95% di share nella prima parte e 1.344.000 spettatori con il 16.85% nella seconda (in calo rispetto alla scorsa settimana).

I debutti del day time: male Balivo, Clerici una certezza

Molti i programmi partiti ieri in casa Rai. Uno Mattina - con la nuova coppia Ossini-Ferolla - ha segnato il 19.73% di share con 776.000 telespettatori, Storie Italiane su Rai1 ha totalizzato 654.000 spettatori con il 17.18% di share (nella seconda parte 758.000 spettatori con il 16.58%), mentre su Canale 5 "Morning News" ne ha conquistati 781.000 pari al 19.8% di share. Ottimo il ritorno di Antonella Clerici con "È sempre mezzogiorno", che grazie a 1.564.000 spettatori pari al 16.44% di share si conferma la regina della fascia diurna prima del Tg. Non bene l'esordio del programma di Caterina Balivo, "La volta buona", alle 14 su Rai1, seguito da 1.356.000 spettatori con l'11.68% di share nella presentazione e 1.266.000 spettatori pari al 13.14% nella seconda parte della puntata.