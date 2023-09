Ascolti tv, come è andata la prima puntata di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino

In campo non sono ancora scesi i competitor e il palinsesto è abbastanza scarico, ma i numeri registrati ieri da Pomeriggio 5 fanno sperare i vertici Mediaset in una stagione di successo. Buona la prima per Myrta Merlino, che ha sulle spalle il peso importante del cambio conduzione dopo 15 anni e stamattina, dopo aver visto gli ascolti, avrà sicuramente tirato un sospiro di sollievo.

Pomeriggio 5 ha totalizzato 1.633.000 spettatori pari al 21.37% di share nella prima parte - dalle 16:55 alle 17:44 - mentre nella seconda ha raccolto davanti al video 1.572.000 spettatori con il 19.33% di share. Un ottimo risultato, soprattutto se paragonato alla prima puntata dello scorso anno, con Barbara d'Urso: 1.397.000 spettatori e il 18.71% nella prima parte, 1.318.000 spettatori e il 17% di share nella seconda. C'è chi parla di "effetto novità", ma chissà che al programma non servisse proprio questo.