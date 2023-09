Ascolti tv, chi ha vinto tra "Tale e Quale Show" e "La voce che hai dentro"

Ascolti tv di venerdì 22 settembre 2023: com'è andata la prima serata dei programmi in onda sui canali principali? La sfida principale è stata tra il debutto della nuova edizione di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti su Rai 1 e la seconda puntata de La voce che hai dentro, fiction di Canale 5 con Massimo Ranieri. A svettare in cima alla classifica dei programmi più visti è stato lo spettacolo di Rai 1 che, nonostante sia iniziato in ritardo di 10 minuti per via della programmazione straordinaria sulla morte dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha conquistato 2.974.000 spettatori pari al 20.6% di share. Una percentuale che ha doppiato quella registrata da Canale 5 con La voce che hai dentro, che ha interessato 1.723.000 spettatori con uno share del 10.9%.

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 N.C.I.S. è stata la scelta di 428.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 Taken 3 – L'ora della verità è stato visto da 1.416.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 Speciale Tg3 Linea Notte segna 202.000 spettatori con l’1.6%. Su Rete4 Quarto Grado ha raggiunto 1.217.000 spettatori (9.4%), La7 con Propaganda Live ha totalizzato 713.000 spettatori e il 6%, Tv8 con I delitti del BarLume – Resort Paradiso 400.000 spettatori (2.4%) e sul Nove il ritorno di Fratelli di Crozza ha raggiunto 917.000 spettatori con il 5.3%.