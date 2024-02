Leggiamo cosa accade nelle nuove puntate di “Beautiful”, la soap opera statunitense in onda su Canale 5 da lunedì 5 a sabato 10 febbraio 2024. Giunto ad Aspen, Ridge bacia Taylor: la sua scelta appare così chiara. Poco dopo arriva sul posto anche Brooke: quando il Forrester comunica alla moglie la sua scelta, la reazione della donna sarà di estremo sconforto.

Beautiful, le anticipazioni dal 5 al 10 febbraio 2024

Aspen (Colorado) è la cornice di accesi momenti della storica soap opera di Canale 5. Qui Ridge ha raggiunto Taylor e l'ha reso partecipe della sua scelta, che prevede un ritorno di fiamma con la dottoressa. Tra il Forrester e Taylor scatta il bacio e della notizia vengono prontamente resi partecipi anche Steffy, Thomas ed Eric. Ma, colpo di scena, Brooke è in arrivo ad Aspen: la donna vuole vederci chiaro e capire perchè suo marito le abbia dato buca.

Approdata ad Aspen, la Logan trova presto Ridge: lo shock sarà grande. L'uomo le comunica la sua scelta, tra lo sconforto generale della donna, che si vede crollare il mondo addosso: la sua mente non riesce a comprendere le parole del coniuge, essendo convinta che il legame tra di loro sia predestinato e che il loro matrimonio sia destinato a durare in eterno, con ogni crisi pronta a essere superata. Brooke implora Ridge di ripensare alla situazione e di ritornare a casa con lei, sperando di poter chiarire i loro contrasti e salvare la loro unione coniugale. L'uomo, tuttavia, è irremovibile nel suo proposito e non è incline a tornare sui suoi passi. Nel mentre, Steffy e Taylor assistono alla scena da lontano, con quest'ultima che impedisce alla figlia di intervenire.

In definitiva, Brooke è sconvolta dalla decisione di Ridge, che l’ha lasciata senza neanche spiegarle il perché. Cos’ha fatto di tanto grave da non avere più l’amore dell’uomo della sua vita? Di certo Brooke ignora che Ridge è convinto che sia stata lei a chiamare i servizi sociali, circa presunti maltrattamenti ai danni del piccolo Douglas. Ridge, stanco delle menzogne di Brooke, non è più disposto ad ascoltarla e decide di lasciarla sola, dirigendosi verso lo chalet con Steffy e Taylor. Con quest'ultima condivide un bacio appassionato, ribadendo il loro legame. Nel frattempo, Steffy è decisa a chiarire definitivamente la situazione con la matrigna.

Dopo il confronto con Steffy, Brooke torna a casa, dove Bill, ancora respinto da Ketie, bussa alla porta. Deluso e amareggiato, Bill confessa a Brooke di aver sempre ritenuto che Ridge non fosse adatto a lei e che il destino non abbia mai favorito la loro relazione come invece lei crede.

Dove vedere Beautiful (dal 5 al 10 febbraio)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 5 a sabato 10 febbraio 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

