Belve, stasera in tv: Fedez e gli altri ospiti

Quella che va in onda questa sera è una puntata di "Belve" particolarmente attesa: circolano ormai da settimane voci inerenti alla partecipazione di Fedez al programma condotto da Francesca Fagnani. Ed essendo le interviste di quest'ultima caratterizzate da assenza di tabù e di giri di parole, sono molte le rivelazioni che ci aspettano. Il gossip sulla coppia Fedez - Chiara Ferragni è da mesi sulla cresta dell'onda, l'attenzione mediatica è costantemente viva, i fan sperano una riconciliazione che ad oggi sempre difficilissima, i curiosi si tengono in costante aggiornamento. Le anticipazioni ci parlano di un Fedez emozionato fino alle lacrime, con inevitabili riferimenti alla moglie e, soprattutto, ai suoi amati figli, che vanno, aldi là di tutto, tutelati dal clamore mediatico.

Ma i motivi d'interesse della serata non si esauriscono con le parole del rapper. Altro ospite della serata è Alessandro Borghi, uno degli attori italiani più apprezzati della sua generazione. Classe 1986, vincitore nel 2019 del David di Donatello per il Miglior attore protagonista per "Sulla mia pelle" (ma ha ricevuto altre sei candidature al premio), ha da poco vestito i panni di Rocco Siffredi nella serie "Supersex", uscita il 6 marzo su Netflix. Chiude il terzetto di interviste quella a Francesca Cipriani, personaggio televisivo vista in molte celebri trasmissioni Mediaset: dal "Grande Fratello" a "La pupa e il secchione", fino a "L'isola dei famosi".

Per lo "spazio canoro", dopo aver visto la scorsa settimana Paola Turci, questa sera è la volta di Raiz. Già voce degli Almamegretta, le nuove generazioni hanno imparato a conoscerlo anche grazie alla sua partecipazione, da attore, alla serie televisiva "Mare fuori".

Carmine Del Grosso ritorna nel ruolo surreale di "scaldatore di interviste", pronto a intervistare alcune "Belvissime" dalla personalità decisamente alternativa. E per aggiungere un tocco di eccentricità, ecco le "Eterobasiche", ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze scoperte proprio da "Belve", il cui mix di umorismo e osservazioni sugli "uomini etero basici" le ha trasformate in icone del web. Immancabile il momento della sigla finale, con tutti i dietro le quinte e i fuori onda degli ospiti della serata.