"Boomerissima" con Alessia Marcuzzi, stasera in tv: anticipazioni e ospiti

Alessia Marcuzzi torna oggi, martedì 28 novembre, dalle 21.20 su Rai 2.con una nuova puntata di "Boomerissima", lo show che mette, con leggerezza, l'una contro l'altra nuove e vecchie generazioni. Sfide a colpi di domande e di musica, con ospiti d'eccezione e intrattenimento assicurato.

Boomerissima: anticipazioni del 28 novembre 2023

Meglio la musica di ieri o quella di oggi? Più divertenti le sitcom degli anni '80 o quelle dei primi anni 2000? Senza la tecnologia si stava meglio o peggio? E cosa dire dell'abbigliamento? Per rispondere a questa e a molte altre domande, anche questa settimana "Boomerissima"mette al centro dell'attenzione due squadre affiatate: i Boomer e i Millennial, pronti a darsi sfidarsi in una divertente e suggestiva sfida generazionale, capace di evocare irresistibili e commoventi ricordi del passato.

Nel corso di questa serata, i Boomer sono rappresentati da Michela Andreozzi, Fabrizio Biggio, Enzo Iacchetti e Stefania Orlando; e si contrano contro i Millennial, formati da Costanza Caracciolo, Lda, Luca Onestini e Maria Sole Pollio. Ad aggiungere un tocco di vivacità alla squadra dei Boomer, la talentuosa cantautrice Neja, che con la sua irresistibile hit "Restless" farà ballare e cantare tutti gli spettatori. Dall'altra parte, a sostenere i Millennial, LDA salirà sul palco per dare il massimo.

La musica può considerarsi la protagonista assoluta di questo appuntamento, dato che il Mito di puntata è l'iconica Loredana Bertè, attualmente impegnata su Rai 1 come giudice di "The Voice Junior". Lo Special Guest di questa serata è invece l'attore Gabriel Garko, protagonista di molte fiction di successo della nostra tv.

A rendere ancora più unico questo episodio di "Boomerissima", prodotto con maestria dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, sono come di consueto le spettacolari coreografie curate dal direttore artistico Luca Tommassini. La stessa Alessia Marcuzzi indossa anche questa sera i panni di ballerina, regalando al pubblico una performance carica di energia. Un connubio perfetto tra divertimento, competizione e spensierato intrattenimento.

Dove vederlo in tv e in streaming (28 novembre)

La quarta puntata della seconda edizione di "Boomerissima" va in onda su Rai 2 martedì 28 novembre 2023 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

