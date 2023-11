"Boomerissima" con Alessia Marcuzzi, stasera in tv: anticipazioni e ospiti

Nella seconda puntata di "Boomerissima" il programma condotto da Alessia Marcuzzi, in onda oggi, martedì 7 novembre dalle 21.20 su Rai 2, si tiene una nuova e avvincente sfida tra la generazione dei Boomer (coloro che hanno vissuto gli anni ’80 e ’90) e quella dei Millennial (celebrity del nuovo millennio). Scopriamo cosa propone la serata.

Boomerissima: anticipazioni del 7 novembre 2023

Dopo il debutto stagionale della scorsa settimana, Alessia Marcuzzi torna questa sera su Rai 2 con un nuovo appuntamento di "Boomerissima", un programma che mescola varietà e game show. Immerso un'atmosfera festosa, offre un sentito racconto amarcord che esplora i personaggi, la musica, i programmi televisivi, le tendenze di moda e il costume degli anni '80, '90 e 2000. Il tutto si traduce in divertenti e originali sfide tra due generazioni di celebrità del nostro spettacolo, ciascuna rappresentante di un'epoca diversa, tra Boomer (i Vip che hanno vissuto gli anni ’80 e ’90) e i Millennial (simboli del nuovo millennio).

Le squadre che si sfidano nell’odierna puntata sono così composte: per i Boomer l'attore Francesco Arca, la cantante Cristina D’Avena, l'attrice Paola Minaccioni e l'attore e comico Francesco Paolantoni; per i Millennial la conduttrice e showgirl Cristina Chiabotto, il personaggio televisivo Giulia De Lellis, gli attori Pierpaolo Spollon e Ludovico Tersigni.

La stessa Cristina D'Avena si cimenta in un medley dei suoi più grandi successi, ma le sorprese non si esauriscono certamente qui: previsto, tra le altre cose, un intervento telefonico di un ospite a sorpresa di caratura internazionale. Come Mito di puntata Alessia Marcuzzi accoglie in studio Cristiano Malgioglio, che ha da poco sfornato, insieme al cantautore Bungaro, il nuovo brano "Vita Porno"; i comici Nuzzo e Di Biase intervengono come Special Guest; il rapper Shade offre il suo appoggio alla squadra dei Millennial.

Da rimarcare le coreografie firmate da Luca Tommasini, che donano allo show un impatto scenico ricco e suggestivo. Nel corso della precedente puntata abbiamo visto il nuovo Armadio Magico, che consente agli ospiti in studio di calarsi in un contesto che omaggia la sitcom "Friends". "Boomerissima" è un programma prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 7 novembre)

La seconda puntata della nuova edizione di "Boomerissima" va in onda su Rai 2 martedì 7 novembre 2023 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

