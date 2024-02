Califano, il film stasera in tv: trama, cast, storia vera

Messo in archivio il "Festival di Sanremo 2024", le prime serate di Rai 1 ripartono comunque dalla musica. In onda oggi, 11 febbraio, a partire dalle 21.30, la rete trasmette in prima visione il film "Califano". Storia del cantautore romano, illustrata nel periodo che va dal 1961 alla metà degli anni '80. Le gioie, i successi e i dolori del Franco Califano, uomo e artista. A vestire i panni del "Califfo" è qui Leo Gassmann, alla sua prima esperienza da attore.

Califano: trama e storia vera

Il film biografico dedicato alla vita di Franco Califano inizia nel 1984 al Teatro Parioli di Roma, dove gli spettatori attendono la sua performance dal vivo. Tuttavia, prima di salire sul palco, viene arrestato dalla polizia, un evento che lo fa riflettere sulla sua vita e sulla strada che ha percorso fino ad allora. Comincia a quel punto un flashback che ripercorre la vita dell'artista, partendo dal 1961 a Roma. Giovane sognatore, vive con la madre e il fratello e scrive poesie. Conosce Antonello Mazzeo e Rita, il suo primo amore, con cui si sposa e ha una figlia. La vita quotidiana non gli basta e decide di trasferirsi a Milano nel 1963, dove inizia a scrivere canzoni, stringe amicizie importanti e fa i conti con la dipendenza dalla droga. Nonostante le dure sfide della vita, Califano è determinato e ricomincia da zero, scrivendo successi come "Minuetto" per Mia Martini e fondando la Apollo Records con Edoardo Vianello. Porta i "Ricchi e Poveri" a Sanremo e vive una storia d'amore con Mita Medici. Ma i suoi successi sono spesso oscurati dalla sua lotta contro la dipendenza e dagli arresti per droga. Il carcere diventa sia una tragedia che un'opportunità di rinascita per Franco. Grazie all'aiuto di Mazzeo, torna a scrivere e incide l'album "Impronte Digitali", tra i suoi lavori più sentiti. Il film si conclude con il suo storico concerto al Teatro Parioli di Roma, che simboleggia il suo ritorno alla libertà e alla musica.

Tratto dall’opera "Senza manette" di Franco Califano con Pierluigi Diaco, il film per la tv "Califano" si propone di narrare la vita umana e artistica di Franco Califano, dall'epoca della Dolce Vita (i gloriosi anni '60, fatti di sogni e magie) fino alla metà degli anni '80. L'obiettivo è mettere sullo stesso piano l'artista e l'uomo, in un costante dialogo tra di loro. Nipote di Vittorio e figlio di Alessandro, già vincitore del Festival di Sanremo, categoria Nuove Proposte, Leo Gassmann debutta da attore nel ruolo del protagonista. L'idea dell'attore e quella del regista è di restituire la figura del "Califfo" senza cercare di imitarlo, ma incarnando le sue due anime contrastanti: quella del giovane ribelle assetato di vita e quella più malinconica e dolente.

Cast e personaggi

Ispirato al libro "Senza manette", scritto da Franco Califano insieme a Pierluigi Diaco (edito da Mondadori), il film per la tv "Califano" è una produzione Greenboo Production, in collaborazione con Rai Fiction. Sceneggiato da Isabella Aguilar e Guido Iuculano, è diretto da Roberto Angelini. Il cast di attori è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Leo Gassman (Franco Califano)

Gianpiero De Concilio (Antonello Mazzeo)

Andrea Ceravolo (Gianni Mina)

Valeria Bono (Ornella Vanoni)

Jacopo Dragonetti (Edoardo Vianello)

Angelica Cinquantini (Mita Medici)

Angelo Donato Colombo (Francis Turatello)

Andrea Dugoni (Alfredo Rossi)

Rosa Palasciano (Jolanda)

Antonio Perna (Elio)

Tiziano Scirè (Paolo)

Celeste Savino (Rita De Tommaso)

Simone Sppinazzè (l’avvocato)

Dove vederlo in tv e in streaming

Il film per la tv "Califano" va in onda in prima visione domenica 11 febbraio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Il film è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

Stasera e domani in TV