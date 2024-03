Casa Mastrota, da stasera in tv su Food Network: le anticipazioni

Celebre per le sue televendite, Giorgio Mastrota ritorna sul piccolo schermo in una veste inedita: quella di chef casalingo. Il suo nuovo programma, "Casa Mastrota", in onda su Food Network da oggi, lunedì 11 marzo 2024, dalle 21.00, promette ricette deliziose a costi accessibili. Dopo anni di presenza sui social e nelle vendite di prodotti, Mastrota ci fa accomodare con garbo nella sua "dimora culinaria".

Casa Mastrota: le anticipazioni

Giorgio Mastrota, tra le icone degli anni '90 di casa Mediaset, è a molti noto per il suo brio, il sorriso accattivante e le televendite da lui presentate. Ora, dopo una lunga pausa dallo schermo, torna con una proposta inedita quanto curiosa: condurre un programma culinario dove lui stesso si cimenta ai fornelli. L'idea è di proporre piatti gustosi ad un prezzo contenuto, seguendo lo stile di vita casalingo che lui stesso da sempre adotta nella sua vita di tutti i giorni.

Il programma, che prende il nome di "Casa Mastrota", ha inizio su Food Network l'11 marzo in prima serata. In ogni puntata, Mastrota si avvale della collaborazione della sua famiglia, composta dalla moglie Floribeth e dai figli Natalia, Chicco, Matilde e Leonardo. Un'occasione per mostrare la passione di Mastrota per la cucina, dunque, e per condividere le ricette che prepara per i suoi cari. L'approccio di Mastrota alla cucina è semplice e genuino, ispirato alla tradizione delle Valli dove ora vive. Le ricette proposte sono divise per fasce di prezzo, rendendo chiaro il costo degli ingredienti utilizzati: questo permetterà agli spettatori di replicare le ricette a casa propria senza spendere una fortuna.

"Casa Mastrota" non è solo un programma culinario, ma anche un viaggio nella vita quotidiana della famiglia Mastrota e nella bellezza della Valtellina, dove il conduttore vive con i suoi cari. Con aneddoti curiosi e tanta leggerezza, Mastrota ci guida attraverso la preparazione dei piatti e alla scoperta dei prodotti locali. L'obiettivo del conduttore è dimostrare che si può mangiare bene anche risparmiando, seguendo l'esempio della sua famiglia e delle tradizioni culinarie italiane, capaci di valorizzare ogni ingrediente, proprio come faceva la madre di Giorgio Mastrota, che teneva accuratamente traccia delle spese alimentari mensili.

"Casa Mastrota" rappresenta il ritorno in tv per Giorgio Mastrota, ma è anche un'opportunità per condividere con il pubblico la sua passione per la cucina e per lo stile di vita familiare, con ricette semplici ma gustose e una buona dose di allegria.

Dove vedere “Casa Mastrota” in tv e in streaming

La prima puntata di "Casa Mastrota" va in onda lunedì 11 marzo 2024 alle 21.00 su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Il programma è visibile anche sul canale 416 di Sky.

Stasera e domani in TV