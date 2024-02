Che tempo che fa, stasera in tv: Tom Hanks e gli altri ospiti

Va in onda oggi, domenica 11 febbraio, dalle 20.00 su Nove, una nuova puntata di “Che tempo che fa". Preceduto alle 19.30 dallo spazio "Che tempo che farà", dietro le quinte con Nino Frassica, il programma condotto da Fabio Fazio vede una intervista al grande attore Tom Hanks. Come di consueto, nel corso della serata vedremo Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti di giornata, Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica, la cantante Ornella Vanoni, che racconta storie e aneddoti con grande ironia, affiancata da Mara Maionchi.

Che tempo che fa: anticipazioni del 11 febbraio 2024

Già ospite nel maggio del 2022 - ma su Rai 3 - Tom Hanks torna a dialogare con Fabio Fazio nel corso della nuova puntata di "Che tempo che fa"; in onda su Nove oggi, 11 febbraio. Classe 1956, è tra i più grandi attori della sua generazione, due volte premio Oscar come Miglior Attore Protagonista (per i film "Philadelphia", nel 1994, e "Forrest Gump", nel 1995). Oltre a discutere della sua carriera di attore, Hanks presenta il suo primo romanzo, dal titolo "Nascita di un capolavoro del cinema". L'attore statunitense non è nuovo a prove di scrittura: nel 2017 uscì la sua raccolta di racconti "Tipi non comuni".

Ancora cinema con due amate attrici di casa nostra: Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci, protagoniste del film "Volare", in uscita il 22 febbraio nelle sale cinematografiche. Presentato in anteprima alla scorsa Festa del Cinema di Roma, il lungometraggio segna il debutto dietro la macchina da presa della Buy con un'opera che possiede diversi aspetti autobiografici.



In più, nel corso della serata intervengono: il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia Roberto Burioni; Paolo Antonio Ascierto, direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - fondazione Giovanni Pascale di Napoli; Concita de Gregorio; Massimo Giannini; Alessandro De Angelis; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Michele Serra; l’inviato della CNN Ben Wedeman.

Che tempo che fa - Il tavolo

La serata si conclude con l'appuntamento fisso del "Tavolo", che raduna gli di ospiti fissi del programma, più ulteriori interventi. Qui ritroviamo Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Simona Ventura, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani nelle vesti di Lapo Elkann. A loro si aggiungono: il Maestro Peppe Vessicchio; Enzo Miccio; Raul Cremona; Gianmarco Pozzecco, ex giocatore e attuale Ct della nazionale di pallacanestro italiana, presto impegnata con le qualificazioni agli Europei (a luglio giocherà per la qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024). Ancora in clima sanremese, il tavolo vede anche la presenza di Pachy Scognamiglio, vocal coach di sette degli artisti in gara al Festival 2024 e ideatore del metodo heARTvoice.

Dove vedere Che tempo che fa (11 febbraio 2024)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 11 febbraio 2024, a partire dalle 20.00 su Nove. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete; e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

