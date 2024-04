Che tempo che fa, stasera in tv: Zendaya e gli altri ospiti

Dopo un paio di settimane di stop, Fabio Fazio torna con il suo “Che tempo che fa", in onda oggi, 14 aprile 2024. dalle 20.00 su Nove. Vedremo, ancora una volta, Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti di giornata, Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica, la cantante Ornella Vanoni, che racconta storie e aneddoti con grande ironia, affiancata da Mara Maionchi. Il programma è preceduto, alle 19.30, dal backstage "Che tempo che farà", con Nino Frassica.

Che tempo che fa: anticipazioni del 14 aprile 2024

In occasione dell'uscita di "Challengers", filn diretto da Luca Guadagnino che sarà nelle sale cinematografiche dal 24 aprile, la nuova puntata di "Che tempo che fa" ospita i tre attori Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist. L'attesa collettiva è riservata in particolar modo a Zendaya, ormai tra le stelle del cinema statunitense: vista nella trilogia di "Spider-Man", nella pluripremiata serie tv "Euphoria" e, di recente, nel dittico "Dune" è l'assoluta protagonista del film di Guadagnino. La trama ruota attorno a Tashi Duncan, un'ex prodigio del tennis diventata allenatrice, il cui marito, un ex campione di tennis in declino, deve affrontare sul campo un suo vecchio amico e ex fidanzato di Tashi. La tensione cresce mentre il passato e il presente dei personaggi si scontrano.

Restando in ambito attoriale, ma spostandoci nel nostro territorio, Fabio Fazio ospita in studio Luca Zingaretti. L’attore presenta la seconda stagione della serie "Il Re", su Sky a partire dal 12 aprile. L'attore torna ad indossare i panni di Bruno Testori, il controverso direttore del carcere di San Michele. Un incontro, dunque, che permette di approfondire anche la critica situazione delle carceri italiane.

Tra gli ospiti più attesi della nuova puntata di "Che tempo che fa" ci sono anche la cantante Emma Marrone, in gara all'ultimo Festival di Sanremo con il brano "Apnea", e il premio Nobel per la Medicina Katalin Karikò, che parla per l'occasione delle sue rivoluzionarie scoperte riguardanti le modifiche delle basi nucleosidiche che hanno reso possibile lo sviluppo dei vaccini a mRna. Immancabile, inoltre, la partecipazione del virologo Roberto Burioni e l'appuntamento con le più importanti notizie d'attualità della settimana.

Che tempo che fa - Il tavolo

La serata si conclude, come d'abitudine, con con l'ampio spazio del "Tavolo", dove ritroviamo gli ospiti fissi dello show, più ulteriori presenze. Vediamo, anche questa settimana: Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini come Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Cristiano Malgioglio e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. A rendere questo appuntamento ancor più ricco ci pensano Elio Germano, Lilli Gruber, Francesca Fialdini, Giobbe Covatta, Enzo Miccio e Giovanni Esposito. In più, Simona Ventura aggiorna gli spettatori sulle sue condizioni di salute: attualmente la conduttrice è in cura per una paresi facciale.

Dove vedere Che tempo che fa (14 aprile 2024)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 14 aprile 2024, a partire dalle 20.00 su Nove. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete; e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

