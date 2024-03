Che tempo che fa, stasera in tv: Gianna Nannini e gli altri ospiti

Nuovo appuntamento con Fabio Fazio e il suo “Che tempo che fa", in onda oggi, 24 marzo 2024. dalle 20.00 su Nove. Vedremo, come ogni settimana, Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti di giornata, Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica, la cantante Ornella Vanoni, che racconta storie e aneddoti con grande ironia, affiancata da Mara Maionchi. Il programma è preceduto, alle 19.30, dal backstage "Che tempo che farà", con Nino Frassica.

Che tempo che fa: anticipazioni del 24 marzo 2024

Tra gli ospiti della nuova puntata di "Che tempo che fa" spicca la celebre cantante Gianna Nannini, che offre una esibizione live con il nuovo singolo “Io voglio te”, estratto dal suo ultimo album di inediti intitolato “Sei nell’anima”, che nel titolo omaggia una delle sue hit più famose e, dice la cantante, rappresenta solo la prima parte di un progetto più ampio, che comprende un tour europeo, un film e la riedizione della sua autobiografia "Sei nell’anima (Cazzi miei)". Nata a Siena nel 1954, Gianna Nannini è, dal suo debutto negli anni '70 a oggi, una delle voci femminili più amate del nostro panorama musicale, grazie anche a brani di grande successo: da "Bello e impossibile" a "Meravigliosa creatura", da "America" a "Fotoromanza", solo per citare qualche titolo.

Per lo spazio dedicato al cinema, intervengono in studio Neri Marcorè e Giovanni Storti, protagonisti del film “Zamora”, prima regia dell'attore e comico Marcorè, ispirato all’omonimo romanzo del giornalista sportivo Roberto Perrone, e in uscità giovedì 4 aprile nelle nostre sale.

Altri ospiti attesi sono l'attore e comico Enrico Brignano, pronto per il suo tour europeo con lo spettacolo teatrale “Ma…diamoci del tu!”.

Per parlare dei fatti più importanti della settimana, del panorama nazionale e internazionale, di politica e non solo intervengono figure di spicco come: Enrico Mentana, direttore di Tg La7; l'economista Carlo Cottarelli; Fiorenza Sarzanini, icedirettrice del Corriere della Sera; Massimo Giannini, editorialista de La Repubblica; Michele Serra.

La puntata è arricchita anche da figure di rilievo nel campo della medicina e della ricerca scientifica, tra cui il Professore Roberto Burioni, esperto di Microbiologia e Virologia, e il Dottor Renato Romagnoli, Direttore di Chirurgia Generale 2U del Centro Trapianto di Fegato dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. In più, sarà presente Loredana Macchietti Minà, Presidente della Fondazione Gianni Minà ETS, che presenterà il nuovo database contenente il patrimonio filmico e cartaceo del giornalista scomparso un anno fa.

Che tempo che fa - Il tavolo

La serata si conclude, come d'abitudine, con con l'ampio spazio del "Tavolo", dove ritroviamo gli ospiti fissi dello show, più ulteriori presenze. Vediamo, anche questa settimana: Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini come Signora Coriandoli, Simona Ventura, Francesco Paolantoni, Cristiano Malgioglio e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. Intervengono, inoltre: Fabio Rovazzi; Frank Matano e Lucia Ocone, ovvero il co-conduttore e una delle concorrenti della quarta edizione di "LOL – Chi ride è fuori"; Manuela Di Centa, ex campionessa dello sci di fondo (all'attivo: 7 medaglie olimpiche e altrettante mondiali), nonchè membro onorario del CIO. Tornano inoltre al tavolo Neri Marcorè e Giovanni Storti.

Dove vedere Che tempo che fa (24 marzo 2024)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 24 marzo 2024, a partire dalle 20.00 su Nove. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete; e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

Stasera e domani in TV