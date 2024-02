Che tempo che fa, stasera in tv: Amadeus, Fiorello e gli altri ospiti

Oggi, domenica 4 febbraio, dalle 20.00 su Nove, va in onda unapuntata eccezionale di “Che tempo che fa". il programma condotto da Fabio Fazio e preceduto alle 19.30 dallo spazio "Che tempo che farà", dietro le quinte con Nino Frassica, ospita oggi Amadeus e Fiorelli, imminenti protagonisti del Festival di Sanremo 2024, e il regista Wim Wenders. Come sempre vedremo, nel corso della serata, Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti di giornata, Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica, la cantante Ornella Vanoni, che racconta storie e aneddoti con grande ironia, in compagnia di Mara Maionchi.

Che tempo che fa: anticipazioni del 4 febbraio 2024

Tra gli ospiti della nuova puntata di "Che tempo che fa" ci sono il Direttore Artistico e conduttore del 74° Festival di Sanremo, Amadeus, insieme al co-conduttore della serata finale, Fiorello. Quest'ultimo sarà anche protagonista di "Viva Rai2!… Viva Sanremo!", un programma in onda al termine delle prime quattro serate del Festival, trasmesso direttamente dal glass box "Aristonello", collocato di fronte al Teatro Ariston. Già ospite di Fabio Fazio poco prima delle ultime edizioni del Festival, Amadeus dialoga con Fazio per la prima volta sul canale Nove, creando per l'occasione un inedito ponte con la Rai.

Interviene inoltre, nel corso della serata, il regista tedesco Wim Wenders, candidato agli Oscar 2024 nella categoria Miglior Film Internazionale per il suo film "Perfect Days". Presentato al Festival di Cannes, dove ha vinto il premio per il miglior attore per Koji Yakusho, è ambientato a Tokyo e segue la storia di Hirayama, un sessantenne che lavora con dedizione e precisione nei bagni pubblici della città. Il grande regista, autore di film come "Alice nelle città", "L'amico americano" e "Paris Texas", omaggia con "Perfect Days" la cultura nipponica e Yasujiro Ozu, uno dei più grandi registi di sempre.



La pagina dedicata al cinema non si esaurisce qui. Intervengono in studio Geppi Cucciari e Pilar Fogliati, protagoniste del nuovo film di Giovanni Veronesi "Romeo è Giulietta", in uscita il 14 febbraio. Nel cast troviamo anche Sergio Castellitto e Margherita Buy.



Per lo spazio dedicato all'attualità intervengono: il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia Roberto Burioni, il Vice Presidente della Medicina Traslazionale nel Dipartimento di Oncologia Maurizio Scaltriti, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, l'editorialista di Repubblica Massimo Giannini, l'economista Tito Boeri, e l'inviato della CNN Ben Wedeman.

Che tempo che fa - Il tavolo

La serata si conclude con l'appuntamento fisso del "Tavolo", che raduna gli di ospiti fissi del programma, più ulteriori interventi. Qui ritroviamo Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Simona Ventura, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani nelle vesti di Lapo Elkann. In più, intervengono: Stefano De Martino, che presenta il suo spettacolo "Meglio stasera. Quasi-one man show", il campione del mondo di fioretto individuale Tommaso Marini, Raul Cremona. Tornano al tavolo anche Geppi Cucciari e Pilar Fogliati.

Dove vedere Che tempo che fa (4 febbraio 2024)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 4 febbraio 2024, a partire dalle 20.00 su Nove. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete; e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

Stasera e domani in TV