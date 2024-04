Chi sostituirà Amadeus a Sanremo? Tutti i nomi

Nessuno credeva al "no" di Amadeus detto alla Rai per la conduzione di Sanremo nel 2025. Nessuno credeva che dopo cinque kermesse così di successo Ama decidesse davvero di abbandonare il timone del Festival della canzone italiana e invece è così. Ad agosto 2024 scadrà il suo contratto con la Rai e non ci sarà alcun rinnovo. La notizia circolava da giorni ma solo oggi, 15 aprile, è arrivata la conferma tanto temuta e così il totonomi per il futuro direttore artistico di Sanremo è ufficialmente iniziato.

Chiunque arriverà dopo Ama avrà un compito difficile e secondo i bookmakers sarebbero due i papabilissimi: Carlo Conti (che ha anche commentato la decisione del collega), già all'Ariston tra 2015 e 2017, offerto a 2,75 su Planetwin365, e Paolo Bonolis, anche lui dato a 2,75 per i betting analyst di Snai e in forte risalita nelle ultime ore. Solo pochi giorni fa in merito alla possibilità di ritornare sul palco dell'Ariston aveva dichiarato: "Credo che sarei più indifferente. Ho 63 anni e sono 45 anni che faccio questo lavoro. Quando finirò, l'anno prossimo, ne avrò quasi 65 e credo che mi spettino altre cose. Sanremo resta comunque una eventualità, l’ho già fatto. Se poi ti può tornare la voglia nel corso del tempo e se qualcuno avrà anche intenzione di ascoltarmi, si vedrà…Ma adesso non ci penso". Non un 'sì' deciso, ma neanche un 'no' netto. Chissà.

Secondo i bookmakers sarebbe praticamente impossibile vedere nel 2025 al Festival Alessandro Cattelan, ora proposto a 5,50, davanti a Stefano Di Martino, visto a 6,50. Più lontana Maria De Filippi, prima donna in lavagna a 10, seguita da Milly Carlucci a 15 volte la posta.