Amadeus lascia la Rai: il divorzio è ufficiale

Amadeus non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Dg Giampaolo Rossi, il conduttore - a quanto apprende l'Adnkronos - ha ufficializzato la decisione che era nell'aria da settimane: la volontà di impegnarsi in nuove sfide professionali, che lo attendono - secondo rumors sempre più insistenti - sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery. La notizia è stata confermata anche dalle indiscrezioni dell'agenzia Ansa.

Anche la permier Giorgia Meloni ha commentato il caso Amadeus e le polemiche intorno all'accusa mossa contro il governo di controllare la tv statale: ''Io penso che i cittadini lo possono giudicare se c'è un controllo sulla Rai''. Queste le parole di Meloni pronunciate a margine della visita a Vinitaly.

Un incontro cordiale

Quello tra il conduttore e Rossi sarebbe stato un incontro "cordiale", riferisce l'Ansa. Al momento non è stato confermato né smentito l'approdo di Amadeus a Discovery, ma il gruppo Warner Bros sarebbe ponto a ingaggiarlo per farlo diventare "un volto di punta del canale". La Rai avrebbe provato in tutti i modi a far cambiare idea al presentatore, per cercare di non perdere una delle sue punte di diamante.

Le voci intorno alla rottura tra Rai e Amadeus

In queste ultime settimane il mondo dello spettacolo aspettava con ansia la conferma o la smentita delle voci che davano per certo l'abbandono di Amadeus alla Rai. Questa risposta è arrivata proprio come aveva anticipato il Corriere della Sera oggi, 15 aprile, dopo l'incontro avvenuto con il direttore generale della Rai. Fiorello venerdì scorso aveva già anticipato la decisione dell'amico, ma Rosario è noto per la sua ironia e in molti si erano domandati se stesse scherzando o se dicesse sul serio. Non scherzava, come sicuramente non stava scherzando questa mattina quando dai microfoni di VivaRai2! ha annunciato quale sarà l'ultimo lavoro in Rai di Ama: "L'ultima puntata di VivaRai2! sarà il 10 maggio e avremo Jovanotti e Amadeus, credo sarà l'ultima cosa che farà in Rai. Ti aspettiamo qui Ama".

Le indiscrezioni, e le supposizioni, sul perché il conduttore abbia deciso di lasciare mamma Rai si sono moltiplicate in questi giorni. Si è parlato di pressioni che i dirigenti Rai avrebbero fatto sul conduttore per avere Mogol come co-direttore artistico del Festival, per incontrare Pino Insegno, ma anche delle insistenze che sarebbero nate subito dopo la kermesse musicale per sapere se avrebbe rinnovato il contratto (in scadenza ad agosto) o meno. Secondo altri beninformati Amadeus avrebbe chiesto di costituire una società propria per produrre format da vendere alle tv, esattamente come aveva fatto Fazio. Ipotesi che in Rai non avrebbero nemmeno preso in considerazione, visto che il nuovo regolamento non permette alla stessa persona di essere sia produttore che conduttore. Non solo. Amadeus avrebbe chiesto anche un programma per la moglie Giovanna Civitillo e la non presenza del suo ex manager - con cui ha rotto alla vigilia dell'ultima edizione di Sanremo - Lucio Presta.