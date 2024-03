Chi è Pierluigi Iorio, in coppia con Nancy Brilli a Pechino Express: età, lavoro, vita privata

L'attrice Nancy Brilli partecipa in coppia con Pierluigi Iorio a di "Pechino Express 2024", reality in onda su Sky Uno dal 7 marzo. I due affrontano l'affascinante e complessa "Rotta del Dragone", in nome dell'amicizia e dell'avventura. Ma cosa sappiamo di Pierluigi Iorio? Andiamo alla scoperta dell'attore e regista napoletano, dalla sua carriera alla vita matrimoniale.

Chi è Pierluigi Iorio di Pechino Express

Pierluigi Iorio è nato a Napoli il 16 ottobre 1971. Attore e regista italiano con una ricca carriera nel teatro, nella musica e nello spettacolo dal vivo ha conseguito la maturità scientifica e dopo essersi iscritto alla facoltà di giurisprudenza, si è dedicato alla sua passione per il teatro, debuttando con Aldo Giuffré e approfondendo il method acting di Lee Strasberg con Lorenzo Cicero.

La sua carriera teatrale si è sviluppata nel solco della tradizione italiana, collaborando con figure di spicco come Luigi De Filippo e Carlo Giuffré, e interpretando ruoli di rilievo in commedie di Eduardo Scarpetta e dei fratelli De Filippo.

Nel 2009 ha fatto il suo esordio come regista con "Compagni di merenda" di Oscar Nicodemo, ottenendo una nomination come miglior attore al premio Golden Graal. Successivamente, è stato co-protagonista nel musical "C'era una volta... Scugnizzi" di Claudio Mattone e ha collaborato con Lina Wertmüller nella commedia musicale "A che servono gli uomini".

Dal 2019 ha ampliato il suo campo di azione, collaborando con Federico Buffa nella regia di spettacoli come "Esta noche juega El Trinche" e "La Milonga del futbol", e diventando direttore artistico del Teatro Eduardo De Filippo di Agropoli.

Teatro a parte, Iorio ha fatto anche una serie di apparizioni in fiction e soap di casa nostra. Si ricordano, tra queste: "Vivere" (2001); "Un posto al sole" (2009); "Gomorra - La serie" (2014-2016); "Mina Settembre 2" (2022); "Resta con me" (2023).

Nel 2023 ha preso parte al programma televisivo "Pechino Express" in coppia con l'attrice Nancy Brilli, in onda su Sky Uno a partire dal 7 marzo 2024. L'undicesima edizione dell'avventuroso reality è stata ribattezzata "La rotta del Dragone" e, partendo dal Vietnam, prosegue in Laos e si conclude in Sri Lanka. I due attori si sono conosciuti qualche anno fa in occasione di uno spettacolo teatrale e formano, per l'occasione, la coppia de "I Brillanti". La celebre attrice romana ha definito Iorio "un amico fidato".

Circa il versante privato, Pierluigi Iorio è anche un uomo di famiglia, sposato con la fotografa Ornella Foglia, con cui ha avuto un figlio di nome Antonio. Originaria di Napoli, Ornella Foglia è una fotografa che, dopo aver ha frequentato l'Accademia delle Belle Arti,ha lavorato nel mondo della moda sia come modella che come fotografa. Ha un suo personale studio fotografico ad Agropoli. Sebbene mantenga una discrezione sulla sua vita privata, Pierluigi Iorio condivide occasionalmente dettagli e retroscena legati alla sua carriera e al suo amore per il teatro sui social media.

