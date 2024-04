Chi è Vincenzo Schettini de "La fisica dell'amore": età, studi, compagno, Instagram

Il professore di fisica Vincenzo Schettini è un fenomeno dei social, dove è seguito da molti giovani e anche da coloro che non masticano molto bene la materia. Da martedì 16 aprile, in seconda serata su Rai 2, conduce un programma dal titolo "La fisica dell'amore": l'evento ci permette di leggere qualcosa in più della sua vita, dalle origini alla sfera sentimentale.

Chi è Vincenzo Schettini

Vincenzo Schettini è nato il 7 marzo 1977 a Como, ma si è trasferito da bambino a Monopoli (Puglia), terra della madre, con i suoi genitori. La sua storia comincia con la passione per la musica, che lo porta a diplomarsi in violino e didattica della musica al Conservatorio Nino Rota di Monopoli.

Dopo la laurea in Fisica presso l'Università degli Studi di Bari, inizia il suo percorso di insegnamento negli istituti superiori della sua zona, con una particolare attenzione alla didattica innovativa e alla divulgazione scientifica. Nel 2015, fa il suo debutto sui social con il canale YouTube "La fisica che ci piace", dove unisce la sua passione per l'arte e la scienza in spiegazioni coinvolgenti e accessibili.

Il successo sui social non tarda ad arrivare, e presto Schettini si ritrova ad avere migliaia di seguaci su piattaforme come YouTube, TikTok, Instagram e Facebook. Il suo approccio creativo e appassionato alla fisica cattura l'attenzione di un pubblico sempre più vasto, tanto da guadagnarsi il titolo di "professore virtuale". Grazie ai suoi video divulgativi, Schettini riesce a rendere la fisica interessante e comprensibile anche per coloro che potrebbero essere disinteressati all'argomento.

Nel 2021, lancia il progetto "Il prof che ci piace", offrendo corsi online su una varietà di materie, dallo studio delle lingue alla biologia. Il suo impegno nell'educazione va oltre il mondo virtuale: nel 2023, pubblica il suo primo libro, "La fisica che ci piace", che diventa un successo di vendite e gli vale il Premio Elsa Morante Ragazzi Esperienze.

Circa la sua vita privata, Vincenzo Schettini è fidanzato con un uomo di nome Francesco, classe 1986, con cui ha una relazione stabile da diversi anni. La loro storia d'amore è un esempio di sostegno reciproco e di accettazione, un valore che Schettini promuove anche attraverso la sua attività online.

Con il suo entusiasmo contagioso e il suo talento nel trasformare la fisica in uno spettacolo, Vincenzo Schettini si è guadagnato un posto speciale nel cuore di milioni di persone in tutta Italia e debutta in tv, su Rai 2, con "La Fisica dell’Amore" è il nuovo programma dell’Intrattenimento, trasmesso in seconda serata dalla rete il martedì e il mercoledì, per sei puntate, a partire dal 16 aprile. Attraverso esperimenti di fisica e la testimonianza di ragazzi che condividono momenti intensi della loro vita, la trasmissione trasmette concetti complessi come l'amore, l'amicizia, la sessualità, la sofferenza, la rabbia, la paura.

