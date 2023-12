Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

Dopo la puntata della scorsa settimana, "Chi l'ha visto?" torna a parlare del caso di Liliana Resinovich, a distanza di due anni dalla sua tragica scomparsa di Liliana Resinovich. Il mistero che avvolge la vita della donna, che di conseguenza riguarda da vicino le persone a lei care, persiste. Sparirta il 14 dicembre 2021, la donna fu ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, nel boschetto dell'ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni. La Procura di Trieste, basandosi sui pareri dei consulenti, ha concluso che Liliana Resinovich avrebbe compiuto suicidio, identificando il soffocamento come causa della morte. Nonostante l'archiviazione ufficiale del caso da parte della Procura, numerosi interrogativi persistono. Mentre i suoi familiari escludono l'ipotesi del suicidio, il Giudice per le Indagini Preliminari ha deciso ulteriori accertamenti sul corpo. Nel corso della serata interviene nuovamente Sergio, fratello di Liliana.

Federica Sciarelli dedica ampio spazio anche al caso di Salvatore Legari, imprenditore di 54 anni, al centro di nuove ricerche dopo la sua misteriosa scomparsa avvenuta il 13 luglio scorso a Lesignana, frazione Quattro Ville. L'uomo era stato visto per l'ultima volta mentre si dirigeva in quella zona per riscuotere un credito. Solo di recente è stata individuata una telecamera di videosorveglianza che avrebbe ripreso il passaggio del furgone di Legari nella giornata della sua scomparsa. Attualmente, l'unico soggetto sotto inchiesta con l'accusa ipotetica di sequestro di persona è un uomo di 37 anni di Sassuolo, proprietario della casa di Lesignana dove si presume che Legari si fosse recato il giorno della sua sparizione.

Come sempre, "Chi l'ha visto?" propone documenti e dettagli inediti ed esamina appelli, richieste di assistenza e segnalazioni inerenti ai persone in situazioni difficili o misteriosamente scomparse.

