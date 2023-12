Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

Sono ore di forte commozione quelle che stiamo vivendo: l'omicidio di Giulia Cecchettin ha straziato la famiglia della giovane vittima, ma ha toccato nel profondo buona parte della nostra nazione, indignata di fronte all'ennesimo femminicidio, una piaga che ha provocato una partecipazione popolare, con manifestazioni e cortei dediti a dire "basta violenza sulle donne". Quella di ieri è stata una giornata emozionante, si diceva, con la cerimonia funebre, caduta a quasi un mese di distanza da quella terribile notte che vide Filippo Turetta togliere la vita alla sua ex fidanzata. L'odierna puntata di "Chi l'ha visto?" approfondisce il caso, fornisce aggiornamenti dell'ultima ora e presenta documenti e materiali inediti, offrendo uno sguardo approfondito sulla vicenda.

Tra gli ospiti in studio di Federica Sciarelli sarà presente Giorgio Ceccarelli, presidente dell'associazione "Figli negati" e fondatore del movimento pacifista "Armata dei Padri". Ceccarelli discuterà della delicata tematica della sottrazione di minori da parte di uno dei genitori, proponendo l'idea che siano gli uomini violenti ad essere collocati in strutture protette anziché le loro vittime.

La puntata affronta anche la scomparsa di Giovanna Davoli, una donna sposata e madre di due figli, uscita di casa il 14 novembre con la sua bicicletta da Mancasale (Reggio Emilia). La polizia considera l'evento come un allontanamento volontario, ma la famiglia è preoccupata, specialmente perché la donna ha bisogno di importanti farmaci per la salute. Le ricerche, coordinate dalla prefettura di Reggio Emilia, sono state interrotte senza alcun risultato positivo. La mobilitazione per trovarla ha coinvolto diverse unità dei vigili del fuoco, droni, squadre a terra e persino un elicottero, ma nonostante ciò non sono emerse tracce della donna.

Come di consueto, il programma presenterà appelli, richieste di aiuto e segnalazioni relative a persone in difficoltà, offrendo uno spazio importante per la sensibilizzazione e la ricerca di soluzioni in casi delicati.

