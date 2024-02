Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

Per la puntata di oggi, mercoledì 14 febbraio 2024, il programma “Chi l'ha visto?”, in onda su Rai 3 alle 21.20, torna sul caso di Liliana Resinovich: Federica Sciarelli dialoga con Sebastiano Visintin, per la prima volta ospite in studio. Tra gli altri misteri affrontati nel corso della serata quelli legati a Philip Rogosky e a Roberta Bertacchi.

Chi l'ha visto?: le anticipazioni del 14 febbraio 2024

Federica Sciarelli si concentra, nella nuova puntata di "Chi l'ha visto?", sul caso di Liliana Resinovich. Una vicenda tra le più dibattute dal programma di Rai 3, che vede però questa sera l'intervento di un ospite d'eccezione: la Federica Sciarelli sarà affiancata in studio dal marito di Liliana, Sebastiano Visintin. Insieme, analizzeranno i molti dubbi riguardanti la morte della moglie e le tensioni con la famiglia di Liliana, concorde nel negare l'ipotesi del suicidio. Scomparsa nel dicembre del 2021, Liliana Resinovich continua ancora oggi ad essere al centro di dibattiti e attenzione mediatica. Successivamente, nel corso della serata verrà esaminata la misteriosa scomparsa di un noto manager cinematografico a Roma. Dopo essere uscito di casa per gettare la spazzatura, non è più tornato. La moglie, gli amici e i colleghi si sono mobilitati, ma al momento non ci sono notizie di Philip Rogosky. 56 anni, l'uomo è stato visto l'ultima volta la mattina del 26 gennio. Successivamente sono stati ritrovati, a via Flamini, i pantaloni che indossava durante l'ultimo avvistamento. In più, verrà approfondita la storia di Roberta Bertacchi, una giovane di 26 anni ritrovata senza vita, la mattina del 6 gennaio, con la sciarpa della sua squadra del cuore avvolta intorno al collo, sul balcone della sua abitazione a Casarano (provincia di Lecce). Si cercherà di scoprire cosa sia accaduto quella notte, con l'intervento della madre di Roberta che chiederà se qualcuno abbia notato o sentito qualcosa di sospetto. Come sempre, il programma presenterà appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà, offrendo approfondimenti su casi di interesse pubblico. Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (14 febbraio)

La nuova puntata di “Chi l'ha visto?” va in onda oggi, mercoledì 14 febbraio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche, in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

