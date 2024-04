Chi l'ha visto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi

"Chi l'ha visto?" torna a parlare dell' omicidio di Valeria Pandolfo, una donna di 40 anni morta a maggio 2021 a Prata Sannita. Il fidanzato, Marcus, è stato accusato di stalking nei confronti della madre della compagna morta, con minacce esplicite tramite messaggi audio. In più, ci sono sospetti riguardo alle circostanze della morte di Valeria, con indagini in corso tra cui quella per omicidio. La madre di Valeria chiede la verità sull'ora del decesso e si sospetta che Marcus possa aver avvelenato la figlia con del veleno per topi. Dopo che in una chat Marcus aveva scritto di aver ucciso Valeria, adesso si difende dicendo che si trattava solo di uno scherzo. Parole hanno sconvolto la famiglia e gli amici di Valeria, che non riescono a credere che qualcuno possa scherzare su una tragedia così grande. Durante un'intervista con l'inviata di "Chi l'ha visto?", Marcus cerca di giustificare il suo comportamento, ma le immagini drammatiche e i documenti presentati smentiscono le sue parole.

Spazio, poi, per il caso di Luca Ventre, un imprenditore italiano di 35 anni morto il 1 gennaio 2021 a Montevideo dopo un tragico incidente all'Ambasciata italiana nella capitale uruguaiana. Luca era entrato nel cortile dell'Ambasciata per chiedere aiuto e tornare in Italia, ma è stato bloccato da un poliziotto uruguaiano che lo ha tenuto a terra per circa 20 minuti, causandone la morte. Le telecamere di videosorveglianza hanno documentato l'accaduto, scatenando una forte reazione in Italia. Le circostanze che hanno portato alla morte di Luca non sono ancora chiare. Il fratello sarà ospite in studio per raccontare la verità dietro a questa tragica vicenda.

Federica Sciarelli si occupa anche del caso di Gianfranco Bonzi, un portiere 59enne scomparso: il suo ultimo avvistamento risale al 23 marzo. Prima di scomparire, aveva scritto su Facebook di aver subito una delusione amorosa che lo aveva portato a prendere quella che definiva una delle ultime azioni della sua vita. Bonzi potrebbe essere stato vittima di una "truffa romantica", ricevendo messaggi da qualcuno che si fingeva la popstar Dua Lipa su un profilo falso. Nelle chat mostrate in tv, l'uomo si riferiva a questa persona come "amore mio" e potrebbe anche aver inviato dei soldi.

