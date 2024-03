Chi sono Damiano e Massimiliano Carrara di Pechino Express: età, lavoro, vita privata, Instagram

Per Damiano - già noto ai telespettatori di Real Time - e Massimiliano Carrara la pasticceria è un affare di famiglia. Ma, prelibatezze gastronomiche a parte, i due fratelli toscani si avventurano adesso nella "Rotta dl Dragone di "Pechino Express 2024", in onda su Sky Uno dal 7 marzo. Ma cosa sappiamo dei Carrara? Dalla professione alla vita privata: leggiamo qualcosa in più su di loro.

Chi sono Damiano e Massimiliano Carrara di Pechino Express

Nato nel 1985 a Lucca, in Toscana, Damiano Carrara ha coltivato la sua passione per la cucina fin dall'infanzia, ispirato dalle tradizioni gastronomiche della sua famiglia e dalla ricchezza culinaria della sua regione natia. Il suo percorso verso il successo non è stato però del tutto lineare. Dopo aver completato gli studi e lavorato nel settore metalmeccanico, Damiano ha avvertito l'irrefrenabile richiamo della sua vera passione: la cucina.

Deciso a seguire il suo cuore, ha lasciato il suo lavoro stabile per perseguire una carriera nella gastronomia. Ha affinato le sue abilità culinarie frequentando corsi di formazione e acquisendo esperienza pratica in varie cucine, ma è stato il mondo dei dolci che ha catturato la sua attenzione in modo particolare. Affascinato dalla precisione, dalla creatività e dalla bellezza dei dolci, Damiano ha deciso di dedicarsi interamente all'arte della pasticceria.

Nel 2008, insieme al fratello Massimiliano, ha aperto la Carrara Pastries in California, Stati Uniti, con l'obiettivo di portare l'autentico sapore italiano oltre oceano. La loro pasticceria è diventata rapidamente una destinazione imperdibile per gli amanti del dolce, grazie alla loro maestria artigianale e alla loro dedizione alla qualità e all'autenticità.

Damiano Carrara ha inoltre intrapreso una carriera televisiva che ha contribuito a far conoscere il suo talento a un vasto pubblico. Ha partecipato alla competizion culinaria "Spring Baking Championship", dove si è classificato secondo, per poi affermarsi, dal 2017, come giudice di " Bake Off Italia - Dolci in forno", celebre talent culinario in oda su Real Time. Lo abbiamo inoltre visto in programmi come "Fuori menù", "Tarabaralla - Finché c'è dolce c'è speranza", "Casa Carrara - Dolci in famiglia" e, nel 2023, come ospite ricorrente di "È sempre mezzogiorno!", su Rai 1.

Carrara ha anche ricevuto riconoscimenti per i suoi contributi alla gastronomia, inclusi premi e nomination in vari concorsi e festival culinari e ha pubblicato diversi libri tematici, come "Un po' più dolce. Viaggio nella mia pasticceria" e "Ancora più dolce. Le ricette della tradizione e le mie creazioni".

Oltre alla sua carriera professionale, Damiano è un uomo di famiglia devoto. Fidanzato dal 2018 con Chiara Maggenti, il pasticcere ha sposato la sua amata il 9 luglio del 2022. Le nozze si sono tenute a Lucca e hanno generato uno speciale televisivo in onda su Real Time dal titolo "l matrimonio di Damiano e Chiara".

Classe 1987, Massimiliano Carrara ha iniziato a interessarsi alla pasticceria all'età di 14 anni e nel 2008 ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti con suo fratello per aprire la Carrara Pastries in California, vicino a Los Angeles. Dopo che Damiano è diventato noto in televisione, Massimiliano ha continuato a gestire l'attività in America. Non sappiamo se Pur meno noto di suo fratello Damiano, a partire dal 7 marzo 2024 Massimiliano Carrara si fa conoscere al grande pubblico grazie all'undicesima edizione del reality di Sky "Pechino Express", dove partecipa insieme a suo fratello: i due formano la coppia de "I Pasticcieri".

Possiamo seguire entrambi i fratelli via social, dove condividono foto inerenti alla loro professione e scampoli di vita privata:

