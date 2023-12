Ciao Darwin 9, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Oggi, venerdì 22 dicembre, a partire dalle 21.25 su Canale 5, va in onda l'ultimo appuntamento del 2023 con "Ciao Darwin 9", lo show "comico.antropologico" condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Per l'occasione si fronteggiano la categoria del "Divano" e quella dello "Sport". La trasmissione torna nel 2024 con cinque nuove puntate, a partire dal 12 gennaio.

Ciao Darwin Giovanni 8.7 – Anticipazioni del 22 dicembre 2023

La nona edizione di "Ciao Darwin", il programma dedito a scoprire con piglio divertente e surreale le caratteristiche predominanti nell'uomo e nella donna del Terzo Millennio, vede oggi, 22 dicembre, l'ultima sfida del 2023. Il sottotitolo stagionale dello show è "Giovanni 8.7", passaggio del Vangelo che contiene la celebre frase "Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra".

Nel corso delle precedenti puntate si sono sfidati, in ordine cronologico: i Demoni (rappresentati da Malena), che hanno avuto la meglio sugli Angeli (di Elena Santarelli); i trapper di Grido, che hanno avuto la meglio sui Neomelodici di Sal Da Vinci; i lavoratori, capeggiati da Cristina Quaranta, che hanno sconfitto gli Influencer di Soleil Sorge; l'Occulto di Giucas Casella ha domato la Scienza di Alessandro Cecchi Paone.

Le categorie protagoniste dell'odierno duello sono il "Divano" e lo "Sport". La prima è capeggiato da Sergio Friscia, versatile uomo di spettacolo (attore, showman, conduttore televisivo e radiofonico); la seconda da Andrea Maestrelli: nipote dell'indimenticato Tommaso Maestrelli (tecnico della Lazio che vinse lo scudetto nella stagione 1973-1974), ha militato come calciatore in alcune squadre di serie C per poi partecipare da concorrente all'edizione 2022-2023 del "Grande Fratello Vip".



Nel vibrante scenario di uno studio pervaso da una vivace energia, la figura di Madre Natura si presenta come la guardiana del complesso meccanismo della casualità, pronta a dirigere con la sua affascinante bellezza le sfide imminenti. In questa edizione di "Ciao Darwin", Madre Natura assume un ruolo unico, con interpreti diverse ogni settimana, le quali saranno rivelate solamente nel corso della serata; anche se la scorsa settimana la rumena Andreea Sasu ha, a sorpresa, a presieduto per la seconda volta consecutiva il trono di Madre Natura.



Come di consueto sarà una serata all'insegna della competizione, del divertimento e delle sorprese, dove il mondo della scienza e quello dell'occulto si scontreranno in una fusione di conoscenza e mistero, il tutto in nome di una scatenata spensieratezza.



“Ciao Darwin” è un programma R.T.I. con la collaborazione di SDL2005. Tratto da un format di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi. Capo progetto Marco Salvati. Scritto da Andrea Arinci, Roberto Cenci, Carmine D’Andreano, Silvia Lagravinese, Federico Lampredi, Christian Monaco, Anna Maria Negri, Giuseppe Scagliola. La regia è affidata a Roberto Cenci.

Dove vedere Ciao Darwin 9 in tv e in streaming (22 dicembre 2023)

L'ultima puntata del 2023 di "Ciao Darwin 9" va in onda oggi, 22 dicembre, a partire dalle 21.25 su Canale 5. Gli episodi dello show sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

