Ciao Darwin 9, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Oggi, venerdì 1° dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Canale 5, va in onda un nuovo episodio di "Ciao Darwin 9", il vivace show-antropologico condotto da Paolo Bonolis, affiancato come di consueto da Luca Laurenti. Il programma ha quest'anno il sottotitolo di "Giovanni 8.7" (da una fase del Vangelo, che recita: "Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra") e vede questa sera la sfida tra Neomelodici e Trapper.

Ciao Darwin Giovanni 8.7 – Anticipazioni seconda puntata

Prosegue il divertente viaggio alla scoperta delle caratteristiche dominanti nell'uomo e nella donna del Terzo Millennio.

Il programma, dopo quattro anni di pausa dall'ultima edizione, ha mantenuto intatto il suo format, confermandosi come uno dei più amati, discussi e commentati anche sui social. La coppia Bonolis-Laurenti continua indenne a regalare momenti di grande ilarità e divertimento, mantenendo la formula vincente che ha contraddistinto il programma nel corso degli anni.

Nella puntata d'esordio, l'iconica Madre Natura, interpretata dalla modella russa Aleksandra Korotkaia, aveva riscosso un grande successo sui social e tra il pubblico in studio. La sua presenza ha di conseguenza generato molta attesa per scoprire quale sarà la seconda bellissima fanciulla in scena. Ricordiamo che quest'anno le depositarie del meccanismo della casualità saranno quattro e si alterneranno nel corso delle puntate. Il nome della seconda Madre Natura è ancora Top Secret e verrà svelato nel corso della puntata.

Questa settimana, le due categorie protagoniste delle sfide di "Ciao Darwin" sono quelle dei Melodici e dei Trapper, guidati rispettivamente da Sal Da Vinci (nato a Napoli nel 1969) e Grido (milanese, classe 1979). I team si sfidano attraverso una serie di prove semiserie, cercando di dimostrare le loro doti di coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, seduzione e simpatia. Le prove, tra cui "A spasso nel tempo" e il "faccia a faccia", animano la competizione donando un ritmo scatenato e un po' fuori di testa.

La giuria, composta dalle 200 persone del pubblico in studio, ha il compito di assegnare i punteggi e decretare la squadra vincitrice.

“Ciao Darwin” è un programma R.T.I. con la collaborazione di SDL2005. Tratto da un format di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi. Capo progetto Marco Salvati. Scritto da Andrea Arinci, Roberto Cenci, Carmine D’Andreano, Silvia Lagravinese, Federico Lampredi, Christian Monaco, Anna Maria Negri, Giuseppe Scagliola. La regia è affidata a Roberto Cenci.

Dove vedere Ciao Darwin 9 in tv e in streaming (1° dicembre 2023)

La seconda puntata di "Ciao Darwin 9" va in onda oggi, 1° dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Canale 5. Gli episodi dello show sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV