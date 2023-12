Ciao Darwin 9, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, venerdì 8 dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Canale 5, il nuovo appuntamento con "Ciao Darwin 9" (sottotitolo di questa nona edizione: "Giovanni 8.7"), lo "show antropologico" condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Le scatenate sfide tra due squadre agli antipodi vedono per l'occasione gareggiare la categoria dei Lavoratori e quella degli Influencer.

Ciao Darwin Giovanni 8.7 – Anticipazioni quarta puntata

Il divertente viaggio di "Ciao Darwin", edizione 2023, alla scoperta delle caratteristiche predominanti nell'uomo e nella donna del Terzo Millennio prosegue oggi, 15 dicembre, due categorie, complesse quanto misteriose: quella della Scienza e quella dell'Occulto. Le squadre si fronteggiano in prove semiserie, e sono guidate da due personaggi noti al grande pubblico: il giornalista, conduttore televisivo e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone per la Scienza e l'illusionista e personaggio televisivo Giucas Casella per l'Occulto.

In uno studio che si preannuncia vibrante di energia, non potrà mancare l'iconica Madre Natura, custode del meccanismo della casualità, pronta a guidare le sfide con la sua giunonica bellezza. In questa edizione di "Ciao Darwin" Madre Natura è interpretata, di settimana in settimana, da donne ogni volta diverse e svelate soltanto nel corso della serata.

Tra gli ospiti speciali che arricchiranno la puntata, durante la "prova di coraggio", si distingue la presenza della campionessa di tiro con l'arco delle Fiamme Azzurre, Irene Franchini. Come di consueto sarà una serata all'insegna della competizione, del divertimento e delle sorprese, dove il mondo della scienza e quello dell'occulto si scontreranno in una fusione di conoscenza e mistero, il tutto in nome di una scatenata spensieratezza.

Nel corso dei precedenti appuntamenti, i Demoni (rappresentati da Malena) hanno avuto la meglio sugli Angeli (di Elena Santarelli); i trapper di Grido hanno avuto la meglio sui Neomelodici di Sal Da Vinci; i lavoratori, capeggiati da Cristina Quaranta, hanno sconfitto gli Influencer di Soleil Sorge.

“Ciao Darwin” è un programma R.T.I. con la collaborazione di SDL2005. Tratto da un format di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi. Capo progetto Marco Salvati. Scritto da Andrea Arinci, Roberto Cenci, Carmine D’Andreano, Silvia Lagravinese, Federico Lampredi, Christian Monaco, Anna Maria Negri, Giuseppe Scagliola. La regia è affidata a Roberto Cenci.

Dove vedere Ciao Darwin 9 in tv e in streaming (15 dicembre 2023)

La terza puntata di "Ciao Darwin 9" va in onda oggi, 15 dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Canale 5. Gli episodi dello show sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

